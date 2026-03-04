台東散財童子！神祕男飯店陽台「狂撒百元鈔」　元宵遶境民眾瘋搶





▲神祕男飯店陽台「狂撒百元鈔」，民眾驚喜瘋搶。（圖／記者楊晨東翻攝，下同）

記者楊晨東、劉人豪／台東報導

台東3月3元宵遶境，過癮天上聖母登殿儀式於南京路市民廣場舉行，有神秘男子從飯店陽台灑百元鈔，讓下方的民眾瘋搶。

民間團體「過癮萬事屋」於2日在南京路市民廣場舉行過癮天上聖母登殿儀式，有過癮媽祖登殿儀式、邯鄲爺現身、忠合宮什家將威儀護境、炸虎爺鞭炮齊發等活動。期間住在飯店的房客，突然從陽台灑百元鈔，讓在下方的民眾瘋搶，推測，應是看到小孩參加活動時到處抓著泡泡，在此氣氛下特地加碼取樂。