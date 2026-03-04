　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台東散財童子！神祕男飯店陽台「狂撒百元鈔」　元宵遶境民眾瘋搶

▲▼ 神祕男飯店陽台「狂撒百元鈔」　民眾驚喜瘋搶 。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲神祕男飯店陽台「狂撒百元鈔」，民眾驚喜瘋搶。（圖／記者楊晨東翻攝，下同）

記者楊晨東、劉人豪／台東報導

台東3月3元宵遶境，過癮天上聖母登殿儀式於南京路市民廣場舉行，有神秘男子從飯店陽台灑百元鈔，讓下方的民眾瘋搶。

民間團體「過癮萬事屋」於2日在南京路市民廣場舉行過癮天上聖母登殿儀式，有過癮媽祖登殿儀式、邯鄲爺現身、忠合宮什家將威儀護境、炸虎爺鞭炮齊發等活動。期間住在飯店的房客，突然從陽台灑百元鈔，讓在下方的民眾瘋搶，推測，應是看到小孩參加活動時到處抓著泡泡，在此氣氛下特地加碼取樂。

▲▼ 神祕男飯店陽台「狂撒百元鈔」　民眾驚喜瘋搶 。（圖／記者楊晨東翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
飛日本挺中華隊！地勤一看護照急攔人　他傻眼：差點登不了機
史上第2大！外資重砍台股964億元　台股血洗近1500點失守
盧比歐獲金色「中正劍」！放話「讓蔣介石出場」　外媒曝危險象徵
沈玉琳住加護病房搶命！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝
不甩川普！伊朗全面控制荷莫茲海峽　警告船隻通過恐遇襲
中信集團搶先一步！　表態將砸600億投資「台中超巨蛋」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東散財童子！神祕男飯店陽台「狂撒百元鈔」　元宵遶境民眾瘋搶

新北女駕駛闖紅燈撞機車！騎士噴引擎蓋翻滾重摔　驚悚瞬間曝

男板橋車站違規抽菸　警盤查赫見55萬現金！詐團收水手栽了

嘉義死亡車禍！現役軍人撞死泰籍男肇逃　落網辯車借朋友被識破

快訊／國賓飯店改建工程意外！工人施工墜樓　搶救無效亡

喪屍猴開BMW輾死行人喊：沒殺人犯意　函文BMW查底盤高度當證據

幫友接國小妹回家！見國中妹睡覺性侵得逞　台南淫男判刑8年

新北「防災士」突破2萬人　侯友宜：打造全民韌性城市

陷「假軍官」情網！拉脫維亞女子攜海洛因闖關　市值逾3千萬

韓國情侶遊台「31歲女旅館內腦髓凹陷」離奇死亡　男友逆轉無罪

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

台東散財童子！神祕男飯店陽台「狂撒百元鈔」　元宵遶境民眾瘋搶

新北女駕駛闖紅燈撞機車！騎士噴引擎蓋翻滾重摔　驚悚瞬間曝

男板橋車站違規抽菸　警盤查赫見55萬現金！詐團收水手栽了

嘉義死亡車禍！現役軍人撞死泰籍男肇逃　落網辯車借朋友被識破

快訊／國賓飯店改建工程意外！工人施工墜樓　搶救無效亡

喪屍猴開BMW輾死行人喊：沒殺人犯意　函文BMW查底盤高度當證據

幫友接國小妹回家！見國中妹睡覺性侵得逞　台南淫男判刑8年

新北「防災士」突破2萬人　侯友宜：打造全民韌性城市

陷「假軍官」情網！拉脫維亞女子攜海洛因闖關　市值逾3千萬

韓國情侶遊台「31歲女旅館內腦髓凹陷」離奇死亡　男友逆轉無罪

台中社區補助來了！　修繕最高領22萬「廚餘機也算」

主題型ETF完勝市值型　台股大多頭指數股票型基金齊揚

WBC開打全台沸騰　屋馬三品牌推餐桌應援

「年年覺得自己變老了」大谷翔平談球隊世代交替　也點出短期決戰關鍵

台鐵網路購票「VISA信用卡無法付款」　金融機構修復中

2026台灣燈會「光沐－世界的阿里山」主燈點亮嘉義　中華電信AI+海地星空互動精采不斷

iPhone 17e預購　電商祭刷卡回饋、舊機折抵方案搶攻換機潮

科技業賺飽飽「新竹房價卻跌了」！網分析2原因：傻了才當盤子

靠AI演算為核心的半導體檢測新兵報到　倍利科預計3月底掛牌上市

中東戰火延燒！　綠委登外媒示警印太安全：台灣須預先擴充彈藥儲備

【不雅片】派出所長「舔指驗車」拍片訓同仁：學校沒教？我教

社會熱門新聞

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

王定宇外遇E級名媛執行長　偷情過程全拍下

297刀把房東砍成肉泥　兇嫌竟閉目揉腳超享受

「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車淪廢鐵

比手掌大小遊戲變性侵！高雄女傳訊「ㄏㄧㄏㄧ」判決大逆轉

江湖人變身雞肉大亨　盛傳「性騷美女里長」就是他

性騷美女里長！　色狼身分曝光

趁熟睡「澆汽油逼下跪」！　老公慘成火球搶救45天亡

宜蘭議會秘書「一家3口人間蒸發」　離職申請書曝光

即／國賓大飯店改建工程意外！工人「4F墜落」無呼吸心跳

太子集團OJBK洗錢手法曝！爆乳秘書拉閨蜜入坑

李宗瑞獄中做花燈又得獎　榮獲北市燈王

更多熱門

相關新聞

粉紅超跑12月高雄遶境！市府首發50元平安券

粉紅超跑12月高雄遶境！市府首發50元平安券

為迎接岡山壽天宮建廟313週年盛典，岡山壽天宮將於12月6日至7日，首次聯合鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮，並與白沙屯拱天宮一同舉辦「賜福遶境活動」，預估將有8萬人參與。高市府特別推出50元「媽祖平安券」迎接虔誠信眾們，要讓信眾在祈福走踏的同時，走入岡山的在地商家，感受到高雄滿滿的熱情與誠意。

楊子儀出外景爆意外「遇巨浪翻船」失聯寫遺書

楊子儀出外景爆意外「遇巨浪翻船」失聯寫遺書

雲林六房天上聖母儀仗修復完成　重現百年風采

雲林六房天上聖母儀仗修復完成　重現百年風采

大甲媽遶境「狂拿150罐飲料+20包餅乾」囂張PO文

大甲媽遶境「狂拿150罐飲料+20包餅乾」囂張PO文

大甲媽進香車隊鋼管女郎秀大長腿

大甲媽進香車隊鋼管女郎秀大長腿

關鍵字：

台東元宵天上聖母撒鈔事件遶境活動民眾瘋搶

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面