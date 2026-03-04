國泰班機起飛半小時突失壓　氧氣罩未落下...乘客曝：想嘔吐的感覺

▲香港一架飛往上海浦東機場的國泰班機因駕駛艙失壓折返。（圖／翻攝都市快報，下同）

記者魏有德／綜合報導

國泰航空昨（3）日一架由香港飛往上海浦東的CX380航班起飛後約半小時卻折返香港。機上一名乘客為音樂人董昱昆，他事後在個人社群透露該航班的「空中驚魂記」，他表示，飛機從萬米（一萬公尺）高空急降至3000公尺，在睡夢中驚醒，雖然氧氣罩未落下，但艙壓讓人喘不過氣，有種想嘔吐的感覺。

《大象新聞》報導，航空公司4日回應稱，該航班因技術原因按既定程序返航並安全降落，工程團隊已全面檢查並安排維修，另調配飛機執飛，航班於當晚22時24分抵達上海。

董昱昆提到，飛機在飛行途中出現較為劇烈的顛簸，他從睡夢中被晃醒，透過座位前方顯示螢幕看到航班高度約3000公尺，目的地由上海改為香港。

董昱昆透露，機上有部分乘客與孩童傳出哭泣聲，空服員雖極力安撫乘客，但臉上也顯示出緊張的情緒，他本人則是出現想嘔吐的不適感，隨後，機上廣播以英文、粵語及普通話通報稱因駕駛艙失壓返航，但乘客仍處於驚魂未定的狀態。

國泰航空回應稱，CX380航班因技術原因於起飛後按程序折返香港國際機場並安全降落，航機落地後，工程團隊即刻進行全面檢查並安排必要維修，為保障旅客行程，已調配另一架飛機執飛，並於3月3日22時24分安全抵達上海浦東國際機場。

根據「航旅縱橫」資訊顯示，CX380原定3月3日15時05分自香港國際機場起飛，17時45分抵達上海浦東，返航後最終延誤4小時27分抵達。該航班執飛機型為Airbus A330-343（X）寬體客機，機號B-HLT，機齡24.3年。