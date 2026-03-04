iPhone 17e預購　電商祭刷卡回饋、舊機折抵方案搶攻換機潮

▲Apple全新平價機款iPhone 17e亮相，蘋果官方於4日晚間10點15分在台灣官網開放預購。（圖／蘋果官網）

記者洪菱鞠／台北報導

蘋果推出新一代iPhone 17e，將A19晶片、旗艦級Apple Intelligence 及 MagSafe磁吸充電等頂規配置全數下放，入門容量更翻倍至256GB，不僅「加量不加價」，也維持親民價格21,900元起，將於今（4日）晚間10點15分在台灣官網開放預購，預計3月11日正式開賣。隨著新機登場，國內多家電商平台也同步官方開放該系列全顏色、全規格預購，並推出刷卡回饋、舊機回收與抽獎活動等不同購機方案，降低換機門檻，盼帶動新一波3C換機需求。

全新 iPhone 17e正式亮相，主打效能與容量同步升級，在維持相對親民價格定位的同時，提供更流暢的使用體驗與更佳能源效率，被視為今年高性價比的iPhone機型之一；外觀延續一貫簡約設計，除了原有的黑、白兩色外，這次也新增帶有清新風格的「嫩粉」配色。因應新機上市，東森購物推出專優惠活動，3C家電滿額登記最高回饋18,500 元，滿額再登記抽Dyson夢幻美髮雙粉組，搭配多重回饋與抽獎好禮，讓消費者在入手最新iPhone的同時，也能享受更超值的購物回饋。

針對換機需求，momo購物網主打首批現貨供應，並整合多家合作銀行祭出限時刷卡回饋，其中玉山銀行單筆滿額最高回饋$7,350，達15%回饋、國泰世華單筆滿額享10%回饋、中信銀行及星展銀行亦分別提供7%與6%的加碼；若搭配momo聯名卡刷卡，每筆消費最高再享3% mo幣回饋、每戶每月上限1,000 mo幣。此外，透過momo App「線上舊機回收」 服務，涵蓋Apple、Samsung、Google 等主流品牌手機，回收金最高32,000元 mo 幣，可直接折抵新機開銷。平台同時觀察，新推出的「嫩粉色」預估將成為預購首日的搶手王。

▲iPhone 17e推出嫩粉新色，成為本次話題焦點。（圖／蘋果官網）

PChome 24h購物開放預購iPhone 17e期間同樣提供首波現貨，並主打多重回饋疊加方案，最高享46,854回饋，其中包括銀行最高14%回饋，以及透過「3C舊換金」可補貼新機費用，以回收 iPhone 17 Pro Max 2TB為例，最高拿總價值43,120的回收金，該服務不僅涵蓋手機，包含筆電、平板、穿戴裝置等多種3C產品皆可回收，選擇PChome禮券回收價，還能享額外最高10％加碼回饋，透過舊機折抵與刷卡優惠降低換機負擔。實際優惠內容與適用條件依平台公告為準。

Yahoo購物預購iPhone 17e新機則是指定銀行信用卡最高回饋2000，搭配站上女神節檔期活動，3/8前登記送星巴克好友分享券，還可抽達美樂巨無霸披薩，同時，Apple舊機與周邊商品也有降價，iPhone 17 Pro 256G優惠價只要38,400元、iPhone 17 Pro Max 256G現省1,500元，購衷心VVIP會員額外再享1%回饋；Yahoo 拍賣則推出「二手 iPhone」專區，同步上架 iPhone 16e等平價機型，搶攻換機潮。

蝦皮購物同步官網開放預約，領券下單滿20,000元現折1,200元、滿30,000元現折1,500元；使用星展銀行信用卡限分期下單，滿25,000元再折1,600元，同步推出舊機回收加碼優惠，以 iPhone 17 Pro Max 2TB進行估價試算為例，最高享優惠券回收金$43,600，而實際回收金額將依機型與裝置狀況而定，線上或店到店指定門市皆可申請回收。