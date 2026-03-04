　
    • 　
>
民生消費

iPhone 17e預購　電商祭刷卡回饋、舊機折抵方案搶攻換機潮

▲▼蘋果推出iPhone 17e。（圖／蘋果官網）

▲Apple全新平價機款iPhone 17e亮相，蘋果官方於4日晚間10點15分在台灣官網開放預購。（圖／蘋果官網）

記者洪菱鞠／台北報導

蘋果推出新一代iPhone 17e，將A19晶片、旗艦級Apple Intelligence 及 MagSafe磁吸充電等頂規配置全數下放，入門容量更翻倍至256GB，不僅「加量不加價」，也維持親民價格21,900元起，將於今（4日）晚間10點15分在台灣官網開放預購，預計3月11日正式開賣。隨著新機登場，國內多家電商平台也同步官方開放該系列全顏色、全規格預購，並推出刷卡回饋、舊機回收與抽獎活動等不同購機方案，降低換機門檻，盼帶動新一波3C換機需求。

全新 iPhone 17e正式亮相，主打效能與容量同步升級，在維持相對親民價格定位的同時，提供更流暢的使用體驗與更佳能源效率，被視為今年高性價比的iPhone機型之一；外觀延續一貫簡約設計，除了原有的黑、白兩色外，這次也新增帶有清新風格的「嫩粉」配色。因應新機上市，東森購物推出專優惠活動，3C家電滿額登記最高回饋18,500 元，滿額再登記抽Dyson夢幻美髮雙粉組，搭配多重回饋與抽獎好禮，讓消費者在入手最新iPhone的同時，也能享受更超值的購物回饋。

針對換機需求，momo購物網主打首批現貨供應，並整合多家合作銀行祭出限時刷卡回饋，其中玉山銀行單筆滿額最高回饋$7,350，達15%回饋、國泰世華單筆滿額享10%回饋、中信銀行及星展銀行亦分別提供7%與6%的加碼；若搭配momo聯名卡刷卡，每筆消費最高再享3% mo幣回饋、每戶每月上限1,000 mo幣。此外，透過momo App「線上舊機回收」 服務，涵蓋Apple、Samsung、Google 等主流品牌手機，回收金最高32,000元 mo 幣，可直接折抵新機開銷。平台同時觀察，新推出的「嫩粉色」預估將成為預購首日的搶手王。

▲▼蘋果推出iPhone 17e。（圖／蘋果官網）

▲iPhone 17e推出嫩粉新色，成為本次話題焦點。（圖／蘋果官網）

PChome 24h購物開放預購iPhone 17e期間同樣提供首波現貨，並主打多重回饋疊加方案，最高享46,854回饋，其中包括銀行最高14%回饋，以及透過「3C舊換金」可補貼新機費用，以回收 iPhone 17 Pro Max 2TB為例，最高拿總價值43,120的回收金，該服務不僅涵蓋手機，包含筆電、平板、穿戴裝置等多種3C產品皆可回收，選擇PChome禮券回收價，還能享額外最高10％加碼回饋，透過舊機折抵與刷卡優惠降低換機負擔。實際優惠內容與適用條件依平台公告為準。

Yahoo購物預購iPhone 17e新機則是指定銀行信用卡最高回饋2000，搭配站上女神節檔期活動，3/8前登記送星巴克好友分享券，還可抽達美樂巨無霸披薩，同時，Apple舊機與周邊商品也有降價，iPhone 17 Pro 256G優惠價只要38,400元、iPhone 17 Pro Max 256G現省1,500元，購衷心VVIP會員額外再享1%回饋；Yahoo 拍賣則推出「二手 iPhone」專區，同步上架 iPhone 16e等平價機型，搶攻換機潮。

蝦皮購物同步官網開放預約，領券下單滿20,000元現折1,200元、滿30,000元現折1,500元；使用星展銀行信用卡限分期下單，滿25,000元再折1,600元，同步推出舊機回收加碼優惠，以 iPhone 17 Pro Max 2TB進行估價試算為例，最高享優惠券回收金$43,600，而實際回收金額將依機型與裝置狀況而定，線上或店到店指定門市皆可申請回收。

03/02 全台詐欺最新數據

469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

黨產條例、中天條款、助理費等藍白3修法　卓榮泰全數「不副署」
川普「不敢動手」斬首金正恩　現實原因曝！專家殘酷揭美國考量
台股3天失血2600點！　金管會急喊話
台股殺近1500點...8檔照樣「抓去關」！
國民黨提名陳玉珍參選金門縣長　楊鎮浯：參選到底
WBC台灣運彩開盤　中華首戰澳洲賠率出爐

蘋果AppleiPhone 17e果粉新機預購換機手機購機電商優惠回饋

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

