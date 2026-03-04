獨／高鐵取消「團體票95折優惠」　4/27起尖峰恢復全額票價

▲高鐵將取消一般團體票95折優惠。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵尖峰班次票難買，現行11人以上的一般團體票不但可預訂高鐵尖峰車次且享95折優惠，連春節都有優惠，另還有離峰指定車次團體票6折到85折、校外教學團體4折或75折等優惠，不過一般團體票95折優惠要取消了，3月30日起高鐵發售4月27日過後的一般團體票將採全額票價，離峰優惠則保留。

現行高鐵推出團體票優惠，一般團體票之同團全票旅客人數在11人（含）以上時，全票旅客依全額票價之95%計收，旅客可預訂29天內至乘車前1日之車票。另團體票旅客若符合敬老票、愛心票、兒童票身分者，則依全額票價之50%計收。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過台灣高鐵今天在官網公布最新版「旅客運送契約」，悄悄刪除11人以上的一般團體票95折優惠條款，預計2026年3月30日起發售乘車日為2026年4月27日起之一般團體票，全票旅客將以全額票價銷售。

對此，高鐵公司說明，因應列車乘載率持續攀升，台灣高鐵公司調整團體車票相關優惠，但每周仍有超過1/3車次提供4折至85折的離峰優惠，可依團體旅客需求協助媒合車次，歡迎團體旅客多加利用。

高鐵公司指出，考量11人以上團體服務特性，自出發日為4月27日(含)以後之車次開始實施尖離峰差別定價，將尖峰時段的團體票價調整為全額票價銷售。