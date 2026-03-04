　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列F-35I戰機擊落伊朗戰機　鎖定德黑蘭發動大規模攻擊

▲▼ 以色列空軍F-35戰機。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為以色列空軍F-35戰機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列國防軍4日上午透過聲明表示，以色列空軍已針對伊朗德黑蘭境內目標發動大規模打擊行動，這是自2月28日衝突爆發以來，以色列發動的第10波攻擊。以軍也指出，以色列空軍F-35I戰機4日在德黑蘭上空擊落一架俄製伊朗雅克-130戰機（Yak-130）。

根據以色列時報，這是F-35I「阿迪爾」（Adir）首次擊落有人駕駛戰機，創下紀錄，這也是以色列空軍約40年來首次與有人駕駛飛機進行空戰；以色列空軍最近一次擊落有人駕駛敵機，是1985年11月24日在黎巴嫩上空，當時以軍一架F-15擊落2架敘利亞米格-23戰鬥機。

以色列軍方表示，以軍連夜空襲伊朗伊斯法罕（Isfahan）、希拉茲（Shiraz）的伊朗軍事目標。以軍發言人德夫林（Effie Defrin）指出，這是軍方在目前對抗伊朗的行動中，首次對該區域進行打擊，擊中 20多個目標，包括用來存放卡德爾（Ghadr）彈道飛彈的兩處設施。

德夫林說，其他打擊目標還包括彈道飛彈與巡弋飛彈的儲存設施及防空系統，「這次襲擊估摧毀數十枚彈道飛彈與巡弋飛彈」。

另一方面，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，伊斯蘭教士議會審議後所選出的任何新伊朗領導人，對以色列而言都是不可接受的，「任何被伊朗恐怖政權任命、繼續推行消滅以色列計畫、威脅美國及自由世界與地區各國，並鎮壓伊朗人民的領導人，都將是明確無誤的消除目標」。

03/02 全台詐欺最新數據

川普「不敢動手」斬首金正恩　現實原因曝！專家殘酷揭美國考量

以色列F-35I戰機擊落伊朗戰機　鎖定德黑蘭發動大規模攻擊

2好友愛上同一人！女子「一次嫁2夫」　罕見三人婚禮曝光

看上中東逃命潮！韓掮客喊價「包機每人70萬元」　保證飛抵土耳其

不甩川普！伊朗稱全面控制荷莫茲海峽　警告船隻通過恐遇襲

盧比歐獲金色「中正劍」！放話「讓蔣介石出場」　外媒曝危險象徵

哈米尼告別式5日舉行！儀式為期3天　遺體安葬聖城

美彈藥庫存驚傳吃緊！伊朗飛彈消耗量「超越援烏」　白宮急召軍火商

日本東京高院裁定「支持解散」前統一教會　即刻生效！將清算資產

中東戰火誰贏？彈藥庫深度是關鍵　伊朗消耗戰對抗

以色列伊朗德黑蘭F-35

