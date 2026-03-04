以色列F-35I戰機擊落伊朗戰機　鎖定德黑蘭發動大規模攻擊

▲圖為以色列空軍F-35戰機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列國防軍4日上午透過聲明表示，以色列空軍已針對伊朗德黑蘭境內目標發動大規模打擊行動，這是自2月28日衝突爆發以來，以色列發動的第10波攻擊。以軍也指出，以色列空軍F-35I戰機4日在德黑蘭上空擊落一架俄製伊朗雅克-130戰機（Yak-130）。

????️IRANIAN JET SHOT DOWN: An IAF F-35I “Adir” fighter jet shot down an Iranian Air Force YAK-130 fighter jet.



This is the first shootdown in history of a manned fighter aircraft by an F-35 “Adir” fighter jet. — Israel Defense Forces (@IDF) March 4, 2026

根據以色列時報，這是F-35I「阿迪爾」（Adir）首次擊落有人駕駛戰機，創下紀錄，這也是以色列空軍約40年來首次與有人駕駛飛機進行空戰；以色列空軍最近一次擊落有人駕駛敵機，是1985年11月24日在黎巴嫩上空，當時以軍一架F-15擊落2架敘利亞米格-23戰鬥機。

以色列軍方表示，以軍連夜空襲伊朗伊斯法罕（Isfahan）、希拉茲（Shiraz）的伊朗軍事目標。以軍發言人德夫林（Effie Defrin）指出，這是軍方在目前對抗伊朗的行動中，首次對該區域進行打擊，擊中 20多個目標，包括用來存放卡德爾（Ghadr）彈道飛彈的兩處設施。

德夫林說，其他打擊目標還包括彈道飛彈與巡弋飛彈的儲存設施及防空系統，「這次襲擊估摧毀數十枚彈道飛彈與巡弋飛彈」。

另一方面，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，伊斯蘭教士議會審議後所選出的任何新伊朗領導人，對以色列而言都是不可接受的，「任何被伊朗恐怖政權任命、繼續推行消滅以色列計畫、威脅美國及自由世界與地區各國，並鎮壓伊朗人民的領導人，都將是明確無誤的消除目標」。