「斬首賴清德是中共選項之一！」　藍營退將：成功機率比較高

記者鄭佩玟／台北報導

美以聯手發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）展現毀滅性效率，不僅「斬首」伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），更在短時間內擊斃多達48名軍政高層。「戰鬥藍」發起人趙少康今（4日）舉行「軍購特別預算該怎麼審」研討會，與會的空軍退將張延廷直言，中共對台斬首戰是考慮項目之一。至於台灣有可能斬首中國領導人習近平？張延廷認為，難度很高，反而是中國對台灣元首斬首的成功機率比較高，要非常謹慎。

「戰鬥藍」發起人、前中廣董事長趙少康舉行的「軍購特別預算該怎麼審」研討會，邀請立委徐巧芯、賴士葆，以及退將、前立委吳斯懷，以及退將張延廷與前海軍艦長黃征輝。

談到近期美以轟炸伊朗對台啟示，張延廷認為，中國也可能對台進行斬首，美國對伊朗、委內瑞拉的斬首行動，顯示相關軍事行動損小效高，中國當然也會想嘗試。美國與以色列掌握委內瑞拉與伊朗的情報，而民進黨內部有傳出很多共諜，且總統府行程幾乎半公開，中國在內蒙古有蓋了朱日和基地，而總統官邸在台北市，沒有戰略縱深，特戰部隊容易進入。

張延廷指出，大家關心中國會不會對台灣也有斬首行動？「當然會！」中國在民進黨、總統府這麼多共諜，總統賴清德、副總統蕭美琴動態早就被掌握了，現在總統府有沒有共諜？「絕對有共諜！」斬首最重要就是要裡應外合，中國情報地位、無人機都有，中共對台斬首戰是考慮項目之一。