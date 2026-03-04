　
政治

美喊「讓蔣介石出場」　鍾佳濱曝背後意涵：給親中派最後的警告

▲▼民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委鍾佳濱。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）3日表示，面對伊朗將讓蔣介石上場（unleash Chiang），打擊何梅尼政權。民進黨立委鍾佳濱今（4日）表示，意思是，美國將加大對伊朗的打擊力道。他也感慨，國民黨什麼時候要unleash Chiang，使出全力反共？買武器、強軍備，不是為了擴張，而是為了自衛，歷史已經證明壯大才能嚇阻敵人，示弱無法換來和平，而國民黨青壯派使出全力「unleash Lu」（指台中市長盧秀燕），就是給親中派最後的警告。

鍾佳濱說明，所謂「unleash Chiang」，是冷戰時期美方主張應讓蔣介石Chiang Kai-shek打擊共產黨、「允許蔣介石反攻大陸」，奪回中國的戰鬥口號。後來被引申為「使出全力」的意思，據傳美國前總統老布希在打網球時，常以這句口號預告他要殺球了。因此盧比歐的意思是，美國將加大對伊朗的打擊力道。

鍾佳濱表示，中東戰火持續升溫，全球能源供應鏈將面臨嚴峻考驗，正如同他所述，政府應更彈性且主動的在能源自主議題做出回應；而在國際情勢緊張的時刻，無可避免的台灣自我防禦的軍購與民主盟國合作將被放大檢視。

鍾佳濱提及，他今日上午正式出發，代表台灣參與印度雷崗對話，「民進黨黨團代表是我、國民黨黨團代表是林倩綺」；雷崗對話是自2016年以來每年在印度新德里舉行的多邊會議，重點討論國防、貿易、多邊合作以及加強雙邊關係。

鍾佳濱指出，此次，美國也派副國務卿克里斯多福．蘭道（Christopher Landau）出席，而芬蘭總統亞歷山大．斯圖布（Alexander Stubb）也應總理莫迪（Narendra Modi）之邀擔任主賓；此次對話必能強化印太地區民主盟友的民間交流與擴大經濟夥伴關係。

鍾佳濱感慨地說，以前的國民黨，站在反共陣營的第一線，是美國圍堵獨裁陣營的夥伴，讓「蔣介石」成為美國國務卿打擊非民主國家時，持續使用的術語。反觀現在的國民黨，一方面為了促成黨主席和獨裁領袖見一面，傾全黨之力在立法院黨軍購，阻礙打造台灣之盾；一方面礙於美方壓力下推出藍版軍購案，又精神分裂代表台灣參與由民主盟友所舉辦的國際論壇，「難怪有許多人說，老蔣如果看到現在的國民黨，會氣到從墳墓爬出來」。

鍾佳濱認為，「不要說老蔣，國民黨青壯派已經焦慮到『unleash Lu』」，由盧秀燕找來國民黨立委溝通，甚至很明白的說，3500億不夠強化國防，希望國民黨不要被貼上親中標籤。隨著中國軍力現代化，台灣必須投入更多的資源來嚇阻，盧秀燕想提的9000億，都未必足夠，更遑論現在的3500億，甚至一塊不給。

鍾佳濱強調，買武器、強軍備，不是為了擴張，而是為了自衛，歷史已經證明壯大才能嚇阻敵人，示弱無法換來和平，而國民黨青壯派使出全力「unleash Lu」，就是給親中派最後的警告。

 


美喊「讓蔣介石出場」　鍾佳濱曝背後意涵：給親中派最後的警告

