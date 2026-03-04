下周訪美！盧秀燕邀產業界大老談關稅　轟中央別只靠喊話

▲台中市長盧秀燕下周將出訪美國，今（4）日邀集手工具、機械、工具機等產業大老召開座談會。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕下周將出訪美國，今（4）日邀集手工具、機械、工具機等產業大老召開座談會。會中業界代表紛紛吐露對美國關稅第122條款不確定性的憂慮，盧秀燕則強調，中央不能只靠「喊話式」安撫，應化被動為主動，甚至建議聘請國家級「台灣隊」律師，為台灣產業爭取權益。

座談會現場集結多位產業重量級人物，台灣手工具工業同業公會理事長謝武智直言，手工具產業有超過四成外銷美國，目前因關稅不確定性已導致訂單下滑，衝擊巨大；台灣機械同業公會理事長莊大力則指出，產業面臨「想汰舊換新卻口袋沒錢」的惡性循環，相較於中國、日本、歐盟皆有補助設備更新，希望政府能提供實質補助。台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰也表示，企業最怕看不清未來方向，若政府能建立明確的退稅機制，業界將樂觀其成。

▲座談會現場集結多位產業重量級人物。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕表示，美國最高法院宣判對等關稅無效後，未來可能改採122條款、301條款或232條款，這種「不確定性」是國外訂單流失的主因。她直言，當其他國家已提出積極作為時，我國中央政府目前仍顯得較為觀望，呼籲中央應採取具體行動，包括廣開公聽會了解心聲、制定補助與人才培養配套，並提出明確的退稅指引。

盧秀燕強調，下周將啟程訪美，這段時間四處請益，就是為了將台灣產業最真實、完整的聲音帶到美國。她承諾會盡力讓美方了解，台灣願意與美國在互利共榮的基礎上持續合作，全力協助產業度過關稅風暴。