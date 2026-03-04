為看中華隊拚了！正在上課「靠1招緊盯賽事」　萬人驚：太有才了

▲原PO自製「飲料盒神器」偷追賽。（圖／jerry_yang_123提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

2026世界棒球經典賽中華隊5日首戰對手澳洲，讓球迷熱血沸騰。一名網友表示，上一次經典賽期間，因為人在補習班又不想錯過比賽，於是他自製「追賽遮擋神器」，只要把手機藏進紙盒內，就能一邊上課一邊偷偷看比賽。照片曝光後，吸引超過2萬人朝聖，直呼「太有才了！」

一名網友在Threads分享超狂追賽神器，當年他在補習班，但經典賽開打又不想錯過，為了在補習班要替中華隊加油，靈機一動自製「追賽遮擋神器」，只需要一個喝完的飲料紙盒即可。

畫面可見，原PO先把紙盒側邊剪開，再把手機放進紙盒裡，如此一來，他只要低頭就能緊盯賽事進度，外表看起來卻像桌上只是放著一個飲料盒，成功避開老師注意。

文章曝光後，引來破2萬人驚呆笑虧，「後面同學的眼神會出賣你」、「我記得經典賽的時候跟同學們在補習班投影一起看，好熱血」、「難怪後來補習班老師都說桌上不可以放飲料」、「這樣看到緊張的地方真的不會叫出來嗎」、「智慧果然都是激發出來的，為了看賽事，真的有在各種動腦」、「明天上班也要看」、「太有才」。

WBC中華隊「龍之子」先發戰澳



本屆世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事即將開打，中華隊將在3月5日至3月8日於東京巨蛋參與C組預賽，賽程分別在3月5日對戰澳洲、3月6日對戰日本、3月7日對戰捷克與3月8日對戰韓國，五支勁旅爭取兩席晉級名額前往邁阿密進行複賽。

首戰將由「龍之子」徐若熙扛下先發重任。他今（4日）受訪表示，前面的練習與熱身賽調整都差不多完成，接下來就是把準備好的狀態帶上場，「明天就是把狀態拿出來，把第一場勝利拿下。」

＊本文獲jerry_yang_123授權提供。