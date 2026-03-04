　
    • 　
>
為看中華隊拚了！正在上課「靠1招緊盯賽事」　萬人驚：太有才了

▲▼ 。（圖／jerry_yang_123提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原PO自製「飲料盒神器」偷追賽。（圖／jerry_yang_123提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

2026世界棒球經典賽中華隊5日首戰對手澳洲，讓球迷熱血沸騰。一名網友表示，上一次經典賽期間，因為人在補習班又不想錯過比賽，於是他自製「追賽遮擋神器」，只要把手機藏進紙盒內，就能一邊上課一邊偷偷看比賽。照片曝光後，吸引超過2萬人朝聖，直呼「太有才了！」

一名網友在Threads分享超狂追賽神器，當年他在補習班，但經典賽開打又不想錯過，為了在補習班要替中華隊加油，靈機一動自製「追賽遮擋神器」，只需要一個喝完的飲料紙盒即可。

畫面可見，原PO先把紙盒側邊剪開，再把手機放進紙盒裡，如此一來，他只要低頭就能緊盯賽事進度，外表看起來卻像桌上只是放著一個飲料盒，成功避開老師注意。

文章曝光後，引來破2萬人驚呆笑虧，「後面同學的眼神會出賣你」、「我記得經典賽的時候跟同學們在補習班投影一起看，好熱血」、「難怪後來補習班老師都說桌上不可以放飲料」、「這樣看到緊張的地方真的不會叫出來嗎」、「智慧果然都是激發出來的，為了看賽事，真的有在各種動腦」、「明天上班也要看」、「太有才」。

▲中華隊。（圖／中職提供）

▲中華隊明將對戰澳洲。（圖／中職提供）

WBC中華隊「龍之子」先發戰澳

本屆世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事即將開打，中華隊將在3月5日至3月8日於東京巨蛋參與C組預賽，賽程分別在3月5日對戰澳洲、3月6日對戰日本、3月7日對戰捷克與3月8日對戰韓國，五支勁旅爭取兩席晉級名額前往邁阿密進行複賽。

首戰將由「龍之子」徐若熙扛下先發重任。他今（4日）受訪表示，前面的練習與熱身賽調整都差不多完成，接下來就是把準備好的狀態帶上場，「明天就是把狀態拿出來，把第一場勝利拿下。」

＊本文獲jerry_yang_123授權提供。

在 Threads 查看
飛日本挺中華隊！地勤一看護照急攔人　他傻眼：差點登不了機
史上第2大！外資重砍台股964億元　台股血洗近1500點失守
盧比歐獲金色「中正劍」！放話「讓蔣介石出場」　外媒曝危險象徵
沈玉琳住加護病房搶命！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝
不甩川普！伊朗全面控制荷莫茲海峽　警告船隻通過恐遇襲
中信集團搶先一步！　表態將砸600億投資「台中超巨蛋」

井端：首戰台灣是硬仗　看山本了！

井端：首戰台灣是硬仗　看山本了！

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，日本隊總教練井端弘和4日在東京巨蛋出席官方記者會，談到即將在首戰對決的台灣時表示，對手實力相當堅強，陣中擁有多位具實力的投打選手，預料將是一場相當艱難的比賽。

大谷翔平曾來台：街景很美想再去

大谷翔平曾來台：街景很美想再去

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

WBC明開打！101點燈「台灣尚勇」

WBC明開打！101點燈「台灣尚勇」

蔡其昌曝李灝宇最新狀況

蔡其昌曝李灝宇最新狀況

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

