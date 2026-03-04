　
社會 社會焦點 保障人權

男板橋車站違規抽菸　警盤查赫見55萬現金！詐團收水手栽了

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名25歲李姓男子，日前在板橋車站禁菸區違規抽菸，因神色慌張引發巡邏員警注意。警方上前盤查後，赫然在他隨身包內發現高達55萬餘元的現金贓款。經調查李男剛從新莊完成交收盜領的贓款，準備搭乘高鐵前往台中上繳，不料在北門口就因行徑可疑被逮，一根菸讓詐騙集團「收水手」栽了，訊後依詐欺及洗錢防制法移送偵辦。

▼收水手李姓男子在板橋車站禁菸區吸菸被警攔查 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼收水手李姓男子在板橋車站禁菸區吸菸被警攔查，在他身上起獲55多萬元現金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

上個月（2月）15日晚間7時許，板橋警分局員警巡邏行經板橋車站北2門，見李姓男子正坐在管制區內的花圃旁抽菸，且雙手不斷操作手機，目光與警對視時顯現極度不安。員警上前盤查時，發現李男隨身包內裝有大量、整疊的千元鈔。李男第一時間支吾其詞「朋友拿給我的」，卻無法交代是哪位朋友，最後才坦承是在新莊區向詐欺共犯收取的「贓款」，共有55萬2000元。

據了解，李男受雇詐騙集團擔任「收水手」（負責向領錢車手收取贓款的人員），原本計畫在板橋車站搭乘高鐵南下至台中，將這筆現款交付給上游組織，藉此賺取報酬。未料因貪圖一時方便在禁菸區抽菸，意外引來警方盤查。全案訊後，警方依詐欺罪及洗錢防制法將他移送新北地方檢察署偵辦，並將持續溯源追查幕後詐騙集團。

▼警方在他身上起獲55多萬元現金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼收水手李姓男子在板橋車站禁菸區吸菸被警攔查，在他身上起獲55多萬元現金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼李姓男子被警方帶回派出所 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼收水手李姓男子在板橋車站禁菸區吸菸被警攔查，在他身上起獲55多萬元現金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

提供銀行戶頭　嘉義男助詐團騙1172萬遭判刑

提供銀行戶頭　嘉義男助詐團騙1172萬遭判刑

嘉義一名男子將銀行以及農會帳戶交給詐欺集團，導致被害人遭詐1172萬5021元，嘉義地院依幫助犯三人以上共同詐欺取財罪，判應執行有期徒刑2年8月。

太子集團在台洗錢107億　陳志、李添62人起訴

太子集團在台洗錢107億　陳志、李添62人起訴

被控詐騙　收水手自白：有加入但不是這團

被控詐騙　收水手自白：有加入但不是這團

神鬼董座「3招A走2億」　假律師周方慰起訴求刑5年

神鬼董座「3招A走2億」　假律師周方慰起訴求刑5年

詐欺犯判囚3年10月忘了抓去關　中檢認：錯了5年

詐欺犯判囚3年10月忘了抓去關　中檢認：錯了5年

