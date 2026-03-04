4千元CCD「2年漲至1.8萬」　陸相機店老闆坦言：炒作成分高

▲CCD近年來價格居高不下。（圖／翻攝自小紅書，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

曾被智慧型手機取代的老式CCD數位相機，在Y2K復古風潮回來之下，近年價格卻逆勢飆漲。原本兩年前約1000元（人民幣，下同，約台幣4598元）即可入手的機型，如今已喊到4000多元（約台幣1.8萬元），行情翻了數倍。二手相機店業者也分析原因，坦言炒作成分高。

據《九派新聞》報導，在武漢經營CCD相機租賃與銷售的店長羅俊輝表示，自己這3年來親眼見證市場起伏。他指出，外界流傳「漲價10倍」並非全面現象，而是集中在少數特定熱門型號，以佳能一款機型為例，「兩年前大概1000元，後來漲到3000元，現在已經4000多元。」

至於為何年輕人會重新追捧早已停產的老相機？羅俊輝分析，關鍵在於成像風格與手機不同。「它的色彩和現在手機有區別，更有氛圍感、儀式感，也比較復古、有質感。」這種帶有顆粒感與獨特色調的影像效果，成為社群平台上的風格象徵。

在貨源方面，羅俊輝主要透過國內回收與海外代購兩種管道進貨。他表示，早期市場尚未火熱時，回收價格較低，利潤空間相對較大，如今行情公開透明，「大家都知道這個市場很火，價格自然被推高，利潤空間反而被壓縮。」

對於這波漲價潮，他認為，既是供需推動，也存在炒作因素，「很多網紅或明星帶動熱度，大家跟風搶購。」不過他預測，熱度未來可能會逐步降溫，但CCD不會消失，「就像黑膠唱片、膠卷相機一樣，它會成為攝影文化裡固定的一個分支。」