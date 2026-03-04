2好友愛上同一人！女子「一次嫁2夫」　罕見三人婚禮曝光

▲泰國一名新娘同時與2名來自奧地利的男子結婚，婚禮畫面在網路引發討論。（圖／翻攝自X，@ThaiExaminer）

圖文／CTWANT

泰國布里蘭府（Buriram）帕空猜縣（Prakhon Chai）近日舉行一場特殊婚禮，一名37歲泰國女子在同一場儀式中，同時與兩名來自奧地利的男子結婚，三人決定共同生活的安排，也在當地社群與網路上引發討論。

根據泰國媒體《Khaosod English》報導，新娘杜吉端吉察羅（Dujduan Ketsaro），暱稱Gig，過去曾是獨立創作歌手。她在2月28日舉行婚禮，同時嫁給兩名奧地利男子，分別為已退休的奧地利警察羅曼（Roman），以及目前仍在奧地利警界任職的警員麥基（Macky）。兩名新郎原本是關係密切的朋友，之後先後對杜吉端產生感情，三人經過討論與溝通後，決定一起建立家庭。

婚禮以簡單的泰國地方傳統形式舉行，出席者包括親戚、鄰居與朋友。儀式過程完成拜斯里蘇坤祝福儀式（bai sri su kwan）與綁手線等傳統婚禮流程。雖然婚禮規模不大，但現場氣氛熱鬧，不少親友到場見證。儀式結束後，兩名新郎彼此擁抱，並一起跳入池塘，象徵友誼與喜悅。杜吉端在婚禮現場也開玩笑表示：「如果只嫁一個人，世界不會記得；一次嫁兩個，大家就會記得。」現場賓客聽後笑聲不斷。

杜吉端表示，她過去曾與一名泰國男子結婚並育有三名子女，但婚姻並不順利。之後她的音樂事業發展未如預期，因此曾前往芭達雅（Pattaya）工作，以維持家庭生計，並照顧父母、三名女兒以及兩名孫子。她回憶，最初是在芭達雅認識羅曼。當時羅曼前往泰國旅遊，兩人相識後逐漸發展為伴侶，並以夫妻身分共同生活約5年。之後羅曼的好友麥基前往泰國探訪時認識她，也對她產生感情。

杜吉端表示，三人曾多次坦誠討論彼此關係並取得共識。她與麥基交往約1年後，三人最終決定舉行婚禮，確立共同生活的安排。在舉行婚禮前，她也與父母與子女討論此事，家人最終表示接受。她指出，兩名男子一直對她與家人十分照顧。雖然外界可能對三人婚姻有不同看法，但她認為只要家庭成員彼此同意並感到幸福，就是最重要的事情。

▲新娘現年37歲，曾是一名獨立創作歌手。（圖／翻攝自X，@ThaiExaminer）

她也透露，兩名新郎各自準備100萬泰銖（約新台幣90萬元）作為聘禮。杜吉端現年61歲的母親表示，自己多年來看著女兒努力生活，只要女兒過得幸福並有人照顧，她就感到滿足。家人並不特別在意聘禮金額，更希望三人能以理解與包容共同生活。

全球多數社會以一夫一妻制為主要婚姻制度，但在人類學研究中，「多夫制」仍存在於部分地區。例如尼泊爾與印度喜馬拉雅山區一些傳統社群，曾出現兄弟共同娶一名妻子的家庭形式；大陸西藏與不丹部分地區過去也有類似制度，通常與土地繼承、家庭勞動分工及資源分配有關。由於這種婚姻型態在現代社會相當罕見，因此當類似案例出現在其他國家時，往往會引發外界關注。

▲婚禮以簡單的泰國地方傳統形式舉行，出席者包括親戚、鄰居與朋友。（圖／翻攝自X，@ThaiExaminer）

