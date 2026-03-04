大港飄香！高雄精品咖啡展3／6登場　50人氣品牌一站式體驗

▲高雄國際精品咖啡展將有近50家知名咖啡職人品牌進駐。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

南台灣年度飲品界指標盛事「2026 高雄國際精品咖啡展」與「2026 高雄國際酒暨飲品展」，將於6日至9日在高雄展覽館盛大登場 。雙展串聯咖啡產業鏈與全球酒類品牌，更首度大規模納入「茗茶區」，展現台灣製茶工藝撞 。

精品咖啡展區，今年聚焦於設備升級與產地風味趨勢，邀請近 50 家全台知名咖啡豆商、設備供應商、烘焙品牌 。參展陣容包含木易咖啡、唯享咖啡、林桑咖啡、穎可達咖啡 、鵲咖啡、WOKY沃廚、沃田等品牌，從生豆、烘焙設備到沖煮工具一應俱全 。

[廣告]請繼續往下閱讀...

展區也邀請到「國際咖啡爽節市集」，引進來自柬埔寨的MALLIKA CAFÉ 、印尼的PT. SUN WELLS LESTARI 、泰國Srima9 Co.,Ltd. 、香港Rias Coffee Roaster 及馬來西亞Kafein Roastery 的獨特風味，讓民眾一站式體驗全球最新精品咖啡風味 。

▲去年高雄國際酒暨飲品展，吸引許多民眾到現場搶便宜。（圖／記者許宥孺翻攝）



「高雄國際酒暨飲品展」 則集結葡萄酒、烈酒、啤酒、清酒等精釀品牌，展現多元飲品市場的廣度 同場加映「茗茶區」則集結多家台灣特色茶品牌，從清香高山茶、回甘烏龍到焙火醇厚老茶，多元風味一次呈現，展現台灣製茶工藝的深厚底蘊。

主辦單位為鼓勵產銷交流，規劃滿額抽獎活動，凡於展期消費滿額 3000 元，即可兌換摸彩券乙張，有機會抽中精選美酒與精品咖啡用具 ；此外，展覽期間於全館集章，集滿9處章點也有機會抽中手搖磨豆機。展覽期間為3月6日至10日，每日上午10點至晚間6點開放參觀 。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。