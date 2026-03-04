　
搭廉航「行李被摔壞」！他1招要到全新行李箱：沒想到爽快同意

▲▼出國,行李,行李袋,機場,旅伴,旅遊,旅行社。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友到日本大阪自由行，回國時發現行李箱破損。他在桃園機場行李提領區立刻向服務中心反映並填寫破損報告，雖然現場人員表示廉航通常不會賠償，但他回家後仍寄信給航空公司說明情況，沒想到最後不僅獲得回覆，甚至成功爭取到一個新的28吋行李箱，也讓他直呼「沒想到爽快同意了」。

原PO在臉書社團「日本自由行討論區」發文表示，「這次日本大阪自由行充滿一堆回憶！唯一美中不足的…就是返國的時候行李箱破損了！」他指出，在桃園機場行李提領區發現行李箱破損後，第一時間就向服務中心反映，並請工作人員開立破損報告書。當時桃機服務人員告知，「廉航是不賠行李箱的，但還是會開破損報告書」。

原PO回家後，仍選擇寄電子郵件給廉航，並提供破損報告書與行李箱破損照片等資料。沒想到隔天航空公司就回覆訊息，並提出兩種賠償方案，一是提供點數1330點，另一個是賠償新台幣1130元。不過原PO考慮後認為，「這個賠償都還要再貼錢購買新的行李箱」，於是提出是否能更改賠償方案，直接提供一個良好的28吋行李箱。

結果航空公司竟爽快答應，還提供相關選項，讓他順利解決行李箱破損問題。原PO也分享經驗提醒大家，「#關鍵是在行李提領區立刻反映」，若離開海關或機場後再處理，「#離開海關或機場就有點難度了」。

貼文也引發網友討論，「之前被摔破行李箱地勤也是說不賠，原來還可以寫信」、「我搭長榮領到破損行李，回家後3天就宅配收到同尺寸行李箱」、「真的太棒了！很好的結果，來自您的主動與溝通，感恩您的分享。」

03/02 全台詐欺最新數據

