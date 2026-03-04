楊鎮浯稱2026絕不缺席　陳玉珍：金門選舉最大對手是我自己

▲國民黨主席鄭麗文宣布金門縣長候選人陳玉珍。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨金門縣黨部上月公告縣長黨內提名登記作業，3天內僅有國民黨立委陳玉珍領表，今（4日）國民黨中央也正式提名陳玉珍出戰年底的金門縣長選戰。原本曾喊出參選到底的國民黨前金門縣長楊鎮浯，雖未領表但又透過聲明暗指黨內初選「刻意操作」，並強調「今年絕對不會缺席」。陳玉珍對此表示，相信楊鎮浯會做出最有智慧的決定，但對她而言，這場選舉最大競爭對手是自己，要思考金門政策，為金門創造未來。

國民黨今日正式提名陳玉珍參選金門縣長，楊鎮浯發聲明指出，「該挺身而出的時刻，我寸步不讓！今年鎮浯絕對不會缺席。」他進一步說明，過去曾多次向黨中央反映金門民意與期待，盼年底選舉鄉親能有更多選擇，協調過程他持續主張比照3年前馬祖縣長選舉開放參選。

楊鎮浯指出，因既有規定及「陳玉珍立委身為地方黨部主委」，導致初選時程安排及黨務委員「刻意更換的操作下」，明顯具有黨內程序「刻意主導性」，地方流言四起、協調破局。他認為，黨中央採納地方黨部建議提名陳玉珍，是在現行制度下不得不的選擇。楊鎮浯表示，尊重黨對金門現況的理解，但他更期待成為鄉親的選擇，並強調「鎮浯一定在」。是否打破陳玉珍的獨舞有待觀察。

陳玉珍中常會後表示，從擔任縣議員到台北擔任三屆立法委員，希望金門被全台澎金馬的人民看見，希望大家可以了解金門人的處境，金門人的未來，金門人的希望。從政以來，她的服務基本上是24小時全年無休，一年大概要坐200多趟飛機，但是她不以為苦。

陳玉珍說，這次很榮幸獲得國民黨的徵召，提名代表國民黨參選金門縣長。金門位於台灣跟大陸之間很重要的地方，她很希望兩岸和平，金門先行。其次，金門的許多地方事務，希望從智慧治理、醫療長照這幾部分大力改進。她強調，會用在立法院大家看到的戰鬥力，轉化成在金門縣政強大的執行力，帶領金門，創造新的未來美好的未來。

被問到是否會擔心金門出現分裂？陳玉珍回應，楊鎮浯一路擔任立委、縣長都受到黨栽培，相信他會做出最有智慧的決定，對自己而言，這場選舉最大競爭對手是自己，要更謙虛努力，思考金門政策，為金門創造未來。

