生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大巨蛋《壘上有人》棒球漫畫特展免費看　13大展版還有隱藏亮點

▲▼《壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊》特展延伸至大巨蛋園區，自3月5日起展出至7月26日展出。（圖／記者林育綾攝）

▲《壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊》特展延伸至大巨蛋園區，自3月5日起展出至7月26日展出。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將登場，台北大巨蛋也同步推出漫畫主題文化展。文化部與遠雄巨蛋事業股份有限公司合作，將台中國家漫畫博物館籌備處策劃的《壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊》特展，延伸至大巨蛋園區，自3月5日起展出至7月26日，透過漫畫作品與球場空間結合，讓觀眾在觀賽、觀演之餘，認識台灣棒球文化、漫畫創作的發展，感受熱血與悸動。

▲▼《壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊》特展延伸至大巨蛋園區，自3月5日起展出至7月26日展出。（圖／記者林育綾攝）

▲《壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊》特展延伸至大巨蛋。（圖／記者林育綾攝）

《壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊》台北大巨蛋特展，由敏實科技大學體育教育中心助理教授李鳳然策展，成功大學歷史系副教授謝仕淵擔任策展顧問，透過大巨蛋園區公共空間，設置13個大型展版，還有球場的「隱藏版位」，呈現台灣棒球漫畫的創作能量、文化脈絡。

▲▼《壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊》特展延伸至大巨蛋園區，自3月5日起展出至7月26日展出。（圖／記者林育綾攝）

▲展覽能清楚看到棒球漫畫發展史。（圖／記者林育綾攝）

展覽分為7大主題，包括「總論」、「筆尖下的棒球力量」、「台灣棒球漫畫發展歷程」、「圖框中的棒球稜鏡」、「回憶上壘—記錄棒球榮光」、「下一局？換你來投球！」以及球場內限定的「棒球—我們共同的夢想」。展區匯集漫畫家宗青、張季雅、陳小雅、曾正忠、楊白、漢寶包、劉興欽、練任、蠢羊的創作，呈現不同世代創作者筆下的棒球故事。

謝仕淵直言，一直覺得「不是台灣有棒球，而是棒球創造了台灣」，棒球在台灣不僅是一項運動，更是一種「凝聚社會記憶的文化符號」。策展理念希望透過漫畫與歷史敘事，回看台灣社會與棒球共同成長的軌跡。

▲▼《壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊》特展延伸至大巨蛋園區，自3月5日起展出至7月26日展出。（圖／記者林育綾攝）

▲《壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊》特展延伸至大巨蛋園區。（圖／記者林育綾攝）

展覽也回顧台灣棒球漫畫的發展歷程，早期漫畫多受審查制度影響，1960年代至1980年代曾出現大量「描摹」日本作品的創作形式；1990年中華職棒成立後，帶動原創漫畫蓬勃發展，出現《變化球》、《職棒狂想曲》、《球精》等作品。

2000年後則加入更多在地元素，例如以球迷視角描繪球場文化的《帶我去球場》，以及記錄台灣棒球故事的《棒球人生賽》。

▲▼《壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊》特展延伸至大巨蛋園區，自3月5日起展出至7月26日展出。（圖／記者林育綾攝）

▲李鳳然說明，透過漫畫呈現棒球不只「榮耀」，也有「現實」的部分。（圖／記者林育綾攝）

李鳳然說明，展覽透過漫畫，呈現的不只是棒球運動的「榮耀」，也有「現實」的部分，像是作品描繪球員在追求勝利，同時面臨身體負荷之間的掙扎，也記錄紅葉少棒等歷史事件的社會背景與困境。漫畫不只描寫熱血與夢想，也成為觀察棒球文化的重要視角。

此外，策展團隊也利用大巨蛋場館空間設計視覺體驗，透過大型畫面輸出、環形動線，讓觀眾在移動中，感受漫畫的速度感與動態張力。球場內更設有「隱藏版展點」，結合歷史照片與漫畫畫面，喚起球迷的共同記憶。

▲▼《壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊》特展延伸至大巨蛋園區，自3月5日起展出至7月26日展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「圖框中的棒球稜鏡」呈現棒球世界的榮耀與現實。。（圖／記者林育綾攝）

▲▼《壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊》特展延伸至大巨蛋園區，自3月5日起展出至7月26日展出。（圖／記者林育綾攝）

文化部常務次長徐宜君表示，棒球對台灣而言不只是運動，更是跨世代的共同記憶，此次文化部與遠雄巨蛋合作展覽，希望透過漫畫結合運動場域，呈現「運動 × 文化 × 漫畫」的跨界能量，也邀請民眾在關注WBC賽事之餘走進展場，感受台灣棒球文化。

運動部常務次長洪志昌表示，很高興代表運動部出席特展開幕，也代部長李洋祝賀展覽順利舉辦；李洋目前正前往日本為即將開打的WBC台灣代表隊加油。他指出，運動部將持續推動運動文化發展，近期與文化部合作推出「雙百萬運動漫畫徵選」，鼓勵創作者以漫畫呈現運動故事，讓更多人透過文化內容認識台灣體育。

▲▼《壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊》特展延伸至大巨蛋園區，自3月5日起展出至7月26日展出。（圖／文化部）

▲《壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊》特展延伸至大巨蛋園區，自3月5日起展出至7月26日展出。（圖／文化部）

文化部表示，大巨蛋作為國際賽事與城市活動的重要場館，此次以「運動 × 文化 × IP」整合模式策展，希望讓整座場館成為展場的一部分，讓觀眾在觀賽與觀展之間自然與漫畫相遇。隨著WBC賽事登場，特展也成為國際賽前的文化暖身，透過漫畫向世界展現台灣棒球文化與創作能量。

▲▼《壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊》特展延伸至大巨蛋園區，自3月5日起展出至7月26日展出。（圖／記者林育綾攝）

▲售票處也有投球的熱血分解動作。（圖／記者林育綾攝）

除了展覽外，文化部也與運動部合作推出「雙百萬運動漫畫徵選」，即日起至4月30日，徵求以運動為主題的漫畫創作提案，預計選出5案，每案提供200萬元獎勵金，希望鼓勵創作者投入運動漫畫創作，讓更多人透過漫畫接觸運動文化。

▼《壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊》大巨蛋展區地圖。（圖／文化部提供，點圖可放大）

▲▼《壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊》特展延伸至大巨蛋園區，自3月5日起展出至7月26日展出。（圖／文化部）

大巨蛋《壘上有人》棒球漫畫特展免費看　13大展版還有隱藏亮點

