2026兩會／陸政協開幕未提台灣　王滬寧：辦好孫中山誕辰160周年活動

記者陳冠宇／北京報導

大陸全國政協十四屆四次會議今（4）日下午開幕，由大陸全國政協主席王滬寧出席，並發佈全國政協常委會工作報告。王滬寧於報告中並未直接提及台灣，僅提到要辦好紀念孫中山誕辰160周年活動。

▲ 大陸全國政協十四屆四次會議今3月4日下午開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

大陸全國政協十四屆四次會議下午開幕，應出席委員2125人，實到2078人，符合規定人數。在中共中央書記處書記、組織部部長、十四屆全國政協副主席兼黨組副書記石泰峰宣布開幕之後，王滬寧作工作報告。在回顧2025年主要工作之後，王滬寧介紹2026年政協主要任務。

對於2026年任務，王滬寧首先強調「毫不動搖堅持中國共產黨的領導，把牢正確政治方向；要把黨的全面領導貫穿政治協商、民主監督、參政議政全過程和各方面，把『兩個維護』落實到實際行動中、體現在工作成效上。」

其次，王滬寧說，堅持把黨的創新理論武裝融入日常抓在經常，提升思想政治引領、廣泛凝聚共識工作實效。「思想統一是政治統一、行動統一的基礎，理論學習的深度決定思想認識的高度和貫徹落實的力度。」

▲大陸全國政協主席王滬寧發佈政協工作報告，習近平、李強、蔡奇等出席。（圖／記者陳冠宇攝）

王滬寧提到，要建立健全黨的創新理論經常性學習、體系化研究、學理化闡釋相融通的機制，推動參加人民政協的各黨派團體和各族各界人士不斷鞏固團結奮鬥的共同思想政治基礎，多做宣傳政策、解疑釋惑、穩定預期、堅定信心的工作，唱響改革發展主旋律，凝聚團結奮進正能量。

值得注意的是，王滬寧強調，要辦好紀念孫中山先生誕辰160周年活動。要加強政協對外友好交往，講好中國故事、中國全過程人民民主故事。

王滬寧呼籲廣大政協委員要提高思想認識水準和履職本領，守法遵章，砥礪作風，廉潔自律，把嚴的氛圍、正的風氣牢固樹立起來、長期堅持下去。「要樹立和踐行正確政績觀，推進作風建設常態化長效化。」

王滬寧今日報告時常約半小時，但是就涉台工作安排隻字未提，狀況與去年相若，是近年政協工作報告十分少見情況。

▼ 大陸全國政協十四屆四次會議今（4）日下午開幕，應出席委員2125人，實到2078人，符合規定人數。（圖／記者陳冠宇攝）