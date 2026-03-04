高雄永安新港社區青銀共融　打造宜居宜遊新典範

▲▼ 翻轉荒地古厝！高雄永安新港社區「青銀共融」 獲金牌農村與金質獎肯定 。（圖／農業部農村發展及水土保持署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農業部農村發展及水土保持署（以下簡稱農村水保署）今（4）日舉辦「農村走讀交流體驗」，邀請旅行業者與社區代表走訪高雄市永安區新港社區。該社區近年不僅榮獲全國金牌農村殊榮，更以「永安青創聚落（住海邊新手村）」成功翻轉傳統漁村形象，展現台灣農漁村「宜居、宜業、宜遊」的永續新風貌。

高雄永安以「鑽石水」養殖石斑魚聞名，素有「石斑魚故鄉」美譽。本次活動由第三屆農村領航獎得主陳坤成與蘇郁暄夫婦親自導覽。陳坤成感性表示，過去漁村給人辛苦、命苦的刻板印象，但透過農村再生計畫，社區逐步將荒地與老舊三合院轉型為兼具青創與觀光功能的聚落。蘇郁暄補充，社區更落實企業社會責任，每年提撥 25% 盈餘作為福利基金，提供銀髮供餐與醫藥接送，打造高齡友善的海邊生態漁村。

「住海邊新手村」的空間規劃是本次走讀的一大亮點。設計團隊以人文記憶為核心，保留傳統「人字砌紅磚」建築語彙，重塑老宅地景。園區結合草地廣場、生態埤塘與產業故事牆，成為跨世代交流的共享場域。其「青銀共融」的設計理念，更榮獲優良農業建設工程獎優等獎肯定，成為全台農村空間營造的示範案例。

農村水保署指出，新港社區的轉型成功吸引青年回流，人數從最初 4 人增長至約 70 人，年接待量近 130 團次，展現強大的產業整合與旅遊承載力。活動現場安排了石斑魚養殖導覽、魚型束口袋 DIY 及風味餐品嚐，完整呈現「從產地到餐桌」的食魚教育理念。

農村水保署強調，社區據點已不再只是量血壓的地方，而是展現社區自信與文化的場域。這份漁村轉型的動人故事，亦已收錄於《旅讀農村Ⅲ》專書，期盼帶動國人深度走訪台灣農漁村，感受地方創生的無限可能。