　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄永安新港社區青銀共融　打造宜居宜遊新典範

▲▼ 翻轉荒地古厝！高雄永安新港社區「青銀共融」　獲金牌農村與金質獎肯定 。（圖／農業部農村發展及水土保持署提供）

▲▼ 翻轉荒地古厝！高雄永安新港社區「青銀共融」　獲金牌農村與金質獎肯定 。（圖／農業部農村發展及水土保持署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農業部農村發展及水土保持署（以下簡稱農村水保署）今（4）日舉辦「農村走讀交流體驗」，邀請旅行業者與社區代表走訪高雄市永安區新港社區。該社區近年不僅榮獲全國金牌農村殊榮，更以「永安青創聚落（住海邊新手村）」成功翻轉傳統漁村形象，展現台灣農漁村「宜居、宜業、宜遊」的永續新風貌。

高雄永安以「鑽石水」養殖石斑魚聞名，素有「石斑魚故鄉」美譽。本次活動由第三屆農村領航獎得主陳坤成與蘇郁暄夫婦親自導覽。陳坤成感性表示，過去漁村給人辛苦、命苦的刻板印象，但透過農村再生計畫，社區逐步將荒地與老舊三合院轉型為兼具青創與觀光功能的聚落。蘇郁暄補充，社區更落實企業社會責任，每年提撥 25% 盈餘作為福利基金，提供銀髮供餐與醫藥接送，打造高齡友善的海邊生態漁村。

▲▼ 翻轉荒地古厝！高雄永安新港社區「青銀共融」　獲金牌農村與金質獎肯定 。（圖／農業部農村發展及水土保持署提供）

「住海邊新手村」的空間規劃是本次走讀的一大亮點。設計團隊以人文記憶為核心，保留傳統「人字砌紅磚」建築語彙，重塑老宅地景。園區結合草地廣場、生態埤塘與產業故事牆，成為跨世代交流的共享場域。其「青銀共融」的設計理念，更榮獲優良農業建設工程獎優等獎肯定，成為全台農村空間營造的示範案例。

▲▼ 翻轉荒地古厝！高雄永安新港社區「青銀共融」　獲金牌農村與金質獎肯定 。（圖／農業部農村發展及水土保持署提供）

農村水保署指出，新港社區的轉型成功吸引青年回流，人數從最初 4 人增長至約 70 人，年接待量近 130 團次，展現強大的產業整合與旅遊承載力。活動現場安排了石斑魚養殖導覽、魚型束口袋 DIY 及風味餐品嚐，完整呈現「從產地到餐桌」的食魚教育理念。

▲▼ 翻轉荒地古厝！高雄永安新港社區「青銀共融」　獲金牌農村與金質獎肯定 。（圖／農業部農村發展及水土保持署提供）

農村水保署強調，社區據點已不再只是量血壓的地方，而是展現社區自信與文化的場域。這份漁村轉型的動人故事，亦已收錄於《旅讀農村Ⅲ》專書，期盼帶動國人深度走訪台灣農漁村，感受地方創生的無限可能。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
飛日本挺中華隊！地勤一看護照急攔人　他傻眼：差點登不了機
史上第2大！外資重砍台股964億元　台股血洗近1500點失守
盧比歐獲金色「中正劍」！放話「讓蔣介石出場」　外媒曝危險象徵
沈玉琳住加護病房搶命！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝
不甩川普！伊朗全面控制荷莫茲海峽　警告船隻通過恐遇襲
中信集團搶先一步！　表態將砸600億投資「台中超巨蛋」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

WBC開打全台沸騰　屋馬三品牌推餐桌應援

基隆第12家日照中心啟用　「康立」導入跨專業照護服務

高雄永安新港社區青銀共融　打造宜居宜遊新典範

嘉藥歡慶60週年　校友高球賽揭開校慶序幕

梧棲浩天宮廟埕直播台日大戰！安打、全壘打加碼現金抽獎　

台中捐血中心A、O型血庫告急　東華醫院院長「克服心魔」首捐

面對高壓救災勤務　基隆消防推心理諮商助紓壓

竹市WBC直播派對　副市長林琨瀚將現身應援並送限量簽名球

東海岸8協會、商家獲專業輔導　永續旅遊新能量

屏東新園國中男、女排同時挺進JHVL全國決賽

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

WBC開打全台沸騰　屋馬三品牌推餐桌應援

基隆第12家日照中心啟用　「康立」導入跨專業照護服務

高雄永安新港社區青銀共融　打造宜居宜遊新典範

嘉藥歡慶60週年　校友高球賽揭開校慶序幕

梧棲浩天宮廟埕直播台日大戰！安打、全壘打加碼現金抽獎　

台中捐血中心A、O型血庫告急　東華醫院院長「克服心魔」首捐

面對高壓救災勤務　基隆消防推心理諮商助紓壓

竹市WBC直播派對　副市長林琨瀚將現身應援並送限量簽名球

東海岸8協會、商家獲專業輔導　永續旅遊新能量

屏東新園國中男、女排同時挺進JHVL全國決賽

WBC開打全台沸騰　屋馬三品牌推餐桌應援

「年年覺得自己變老了」大谷翔平談球隊世代交替　也點出短期決戰關鍵

台鐵急公告「VISA信用卡線上付款卡關」　金融機構修復中

2026台灣燈會「光沐－世界的阿里山」主燈點亮嘉義　中華電信AI+海地星空互動精采不斷

iPhone 17e預購　電商祭刷卡回饋、舊機折抵方案搶攻換機潮

科技業賺飽飽「新竹房價卻跌了」！網分析2原因：傻了才當盤子

靠AI演算為核心的半導體檢測新兵報到　倍利科預計3月底掛牌上市

中東戰火延燒！　綠委登外媒示警印太安全：台灣須預先擴充彈藥儲備

大巨蛋推《壘上有人》棒球漫畫特展　隱藏亮點串聯台灣棒球記憶

突遭朴春指控染毒＋陷害　Dara黑底白字發文...向她喊話了！

【秒變撒嬌怪】早餐店店狗看到熟人　秒黏TT+飛機耳開好開滿

地方熱門新聞

熱力四射！台南鹽水蜂炮登場　累計20人受傷

台南鹽水蜂炮晚上登場5人頭、手受傷就醫

台灣燈會開燈　拉高維安層級

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

山城慶元宵備百人米粉燒酒雞

受天宮元宵節動員300人擔桃徒步祝壽天官大帝

「嘉義賈靜雯」曾博怡投入劉厝里里長選舉

老翁止痛藥吃太多險失智！

中壢監理站聯合稽查　把關幼學童乘車安全

機捷3/10起新增三站進出自行車

國民黨金門縣長提名　楊鎮浯盼公平整合

台南火車站前廣場改造進入第2階段3／6深夜封路改新動線

女童街頭哭泣疑走失　警暖心安撫助返家

體驗WBC的熱血！　桃園COZZI Blu Bar打造熱血觀賽場域

更多熱門

相關新聞

嘉科實中東石創意服務方案　助老扶幼展現青春力量

嘉科實中東石創意服務方案　助老扶幼展現青春力量

教育不應只停留在校園內，更應走入社區、擁抱人群。國立嘉科實中於歲末時分，由林怡慧校長與校訂必修教師團隊帶領92位高二學生，浩浩蕩蕩展開「前進東石」創意服務方案 。這是學校校訂必修課程「創意服務方案」的期末成果驗收，學生們兵分三路，分別進駐東石國小、東石先天宮老人食堂以及社區場域，透過「大手牽小手」、「青銀共融」與「地方創生提案」三大主軸，展現高中學子的創意與社會責任感 。

花蓮3年輔導執行55案　打造現代農村新模式

花蓮3年輔導執行55案　打造現代農村新模式

嘉義農村再生成果展盛大登場

嘉義農村再生成果展盛大登場

花蓮從逆境中紮根　韌性+創意奪農再活力獎

花蓮從逆境中紮根　韌性+創意奪農再活力獎

花蓮大全社區「巴拉告捕魚法」　綻放農村再生

花蓮大全社區「巴拉告捕魚法」　綻放農村再生

關鍵字：

永安新港漁村翻轉青銀共融農村再生金牌農村

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面