嘉藥歡慶60週年　校友高球賽揭開校慶序幕

▲嘉南藥理大學歡慶創校60週年，校園洋溢校慶喜氣。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



嘉南藥理大學歡慶創校60週年，三月校慶系列活動熱鬧展開，首波由校友總會舉辦的「校友高爾夫球賽」率先開打，以揮桿迎風的氣勢為一甲子校慶揭開序幕，也象徵嘉藥60週年慶典正式啟動。



延續球場上的熱血氛圍，校園內接續展開多項體育賽事。3月2日至5日舉行系際盃排球與籃球決賽，3月8日則迎來國際生五人制足球賽決賽，場場競逐、氣氛沸騰，充分展現嘉藥學子的青春活力與團隊精神。



除了動態競賽，校方也安排多場靜態展覽與學術成果發表。自3月9日起於行政大樓穿堂推出「嘉藥六十承光啟新校史展」，回顧創校以來的重要里程與辦學成果。同時舉辦「核心技術發表及三創競賽」、「2026嘉南藥理大學社會責任實踐（USR）計畫成果發表」及「高教計畫成果展」，具體呈現學校在創新研發與永續實踐上的深耕成果。



校慶重頭戲將於3月14日登場，典禮中將頒發第三屆傑出校友獎，並安排全場齊唱生日快樂歌，為嘉藥60歲獻上祝福。晚間舉行「校友之夜（校友回娘家大辦桌）」，預計席開百桌，以傳統辦桌形式款待來自各地的校友，讓跨世代嘉藥人齊聚一堂，凝聚情誼。



一甲子歲月，是傳承也是再出發。嘉藥表示，60年來從專科到大學，持續培育專業人才，未來將在既有基礎上持續創新突破。校方誠摯邀請社會各界與歷屆校友共襄盛舉，為嘉藥喝采，也為下一個嶄新里程碑提前暖身。