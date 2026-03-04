　
地方 地方焦點

基隆第12家日照中心啟用　「康立」導入跨專業照護服務

▲基隆第12家日照中心啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲職能治療師領軍，基隆「康立日照」導入跨專業照護服務。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市第12間日間照顧服務中心「康立日間照顧中心」今（4日）正式剪綵啟用，為基隆首間設立於安樂區、且由職能治療師擔任負責人的日照中心，為在地長照服務注入新的專業能量。中心以「生活即復健」為核心理念，將功能訓練自然融入日常生活情境，透過懷舊烹飪、園藝等活動取代制式化復健模式，鼓勵長者主動參與，提升自我照顧能力與生活自信。

面對超高齡社會挑戰，基隆市持續擴充長期照顧服務量能。市府三年多前成立「基隆市長期照顧服務管理所」，整合資源推動長照政策，目前已輔導10家日間照顧中心籌設，近3個月內即完成4家設立，日照中心數量由原本9家增加至13家，另有6家正籌設中，預計未來一年多將陸續投入服務，持續強化社區照顧網絡。

▲基隆第12家日照中心啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲衛生局長張賢政表示，由職能治療師領軍的專業團隊進駐，讓基隆日間照顧服務品質再升級。

「康立日間照顧中心」整合護理、物理治療、職能治療、營養與語言治療等跨專業團隊，提供全方位照護服務。由護理人員每日監測長者生命徵象並擬定照護計畫，照顧服務員協助生活起居，治療師依個別需求設計復能活動，營養師與語言治療師則提供飲食及吞嚥評估建議，共同維護長者健康。

此外，中心也規劃多元課程，包括感官刺激、認知訓練、懷舊療法、音樂及園藝治療等專業活動，並搭配手作點心、卡拉OK、桌遊與懷舊電影欣賞等文康安排，透過環境調適與活動設計，協助長者提升生活能力與自我價值感。中心也導入「電子衰弱指數（eFI）」及腦部感測技術（iMBrain）作為輔助工具，以強化衰弱風險評估與認知訓練成效觀察，透過數據分析精準調整個別化健康促進計畫。

基隆市衛生局長張賢政表示，由職能治療師領軍的專業團隊進駐，讓基隆日間照顧服務品質再升級。面對高齡化社會，市府將持續推動在地化、多元化且具品質的長照服務，並結合民間團體資源，讓長者能在熟悉的社區中獲得安全且有尊嚴的照顧，實現在地安老的願景。

▲基隆第12家日照中心啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆第12家日照中心啟用。（圖／記者郭世賢翻攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

