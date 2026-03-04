　
地方 地方焦點

梧棲浩天宮廟埕直播台日大戰！安打、全壘打加碼現金抽獎　

▲▼ 。（圖／翻攝Facebook／台中浩天宮大庄媽）

▲浩天宮6日晚間將於廟埕直播WBC賽事。（圖／翻攝Facebook／台中浩天宮大庄媽）

記者白珈陽／台中報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，中華隊對戰日本隊受到國人矚目，台中市梧棲區浩天宮將於6日晚間舉行「廟口棒球應援派對」，在廟前廣場擺放超大螢幕，同步直播賽事，一起為中華隊加油。

浩天宮表示，焦點對決不只在東京巨蛋，還延伸最接地氣的廟口廣場，6日晚間6時，將以超大螢幕直播賽事，邀請鄉親齊聚廟埕，為中華隊熱血吶喊。

浩天宮說，廟方現場將準備現金摸彩活動，只要 台灣隊敲出安打，就有機會抽中1000元現金； 擊出全壘打，加碼抽出1萬元幸運得主！ 前200名到場民眾，還可獲得充氣加油棒，揮舞高喊「台灣隊，衝啊！」氣勢絕不輸職棒主場。

摸彩券將於晚間5點30分開始發放，民眾只要關注浩天宮Facebook、加入官方LINE、訂閱YouTube頻道，即可獲得摸彩券一張。60歲以上長者及16歲以下孩童，則可免打卡直接領取。

浩天宮說，此次結合國際棒球賽事，把廟口轉化為公共觀賽空間，不僅拉近世代距離，也讓宗教場域成為凝聚地方情感的共享平台，「日本隊很強沒錯，但我們有神明加持，還有滿場鄉親的應援聲浪！」



 

03/02 全台詐欺最新數據

飛日本挺中華隊！地勤一看護照急攔人　他傻眼：差點登不了機
史上第2大！外資重砍台股964億元　台股血洗近1500點失守
盧比歐獲金色「中正劍」！放話「讓蔣介石出場」　外媒曝危險象徵
沈玉琳住加護病房搶命！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝
不甩川普！伊朗全面控制荷莫茲海峽　警告船隻通過恐遇襲
中信集團搶先一步！　表態將砸600億投資「台中超巨蛋」

隨著WBC棒球賽即將在日本開打，民進黨立委郭國文、王義川提前訪日，並於今（4日）拜會國土交通省副大臣佐佐木紀，討論台日航線，同時跟佐佐木於日本交通規劃議題上請益。有趣的是，佐佐木紀與王義川父親皆為排球裁判，兩人類似的家庭成長背景成為交流的話題。

浩天宮2026WBC2026中華隊經典賽直播

