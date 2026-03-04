　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄市議員初選2區結果曝！陳其邁子弟兵出線　1級戰區今晚決勝負

▲▼高雄市民進黨黨部。（圖／記者賴文萱攝）

▲民進黨高雄市黨部。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市議員初選民調登場，共有第3、6、9、10、11等5選區將以民調定勝負，首輪抽籤民調區域「大寮林園」及「旗鼓鹽」結果已出爐，而昨日抽出的前鎮小港，因樣本數不夠，今天（4日）繼續進行民調，該選區為「6搶3」激戰區結果備受矚目，另外，今日也將展開大岡山區民調，預計明中午前揭曉。

這場黨內選戰被視為「高雄市長初選延長賽」，派系較勁意味濃厚，在5天內共計42人登記，爭取34席提名。其中，首輪抽到第11選區「大寮林園」，應選4席、提名3席（含1席婦保），民調結果率先出爐。

在候選人之中，曾任高雄市長陳其邁幕僚的張耀中民調支持率0.3313最高，其次為洪村銘0.2997、蔡昌達0.2365、李雨庭0.1326。其中，因有婦女保障制度，最終由張耀中、洪村銘、李雨庭出線。

在初選通過後，張耀中也發聲表示，他會為年底的大選，繼續全力以赴、打拼到底。同時，他也非常感謝他的老闆陳其邁市長的肯定，強調會延續陳其邁市長緊緊緊的做事態度，全力為大寮、林園服務，讓家鄉持續進步！懇請大家在年底大選，讓我們攜手同行，為這片土地打拼到底。

而第6選區「旗鼓鹽」應選4席、提名2席，民調結果今日揭曉，分別為李喬如0.2870、簡煥宗0.2342、林哲弘0.1151，將由李喬如、簡煥宗出線，其中李喬如年底也將力拼九連霸。

另外，第10選區前鎮、小港區「6搶3」是這次選戰最激烈的區域，該區應選7席、提名3席（含一席婦保），由現任議員鄭光峰、黃彥毓、吳昱鋒、林浤澤、黃敬雅（女）、黃雍琇（女）對戰。不過，該區因樣本數不足，今日將繼續民調。今日也將同步進行大岡山區民調，預料結果將在明午前出爐。

事實上，在初選前夕，前鎮、小港區參選人林浤澤，遭爆涉嫌詐領保險金理賠，不免被聯想到派系鬥爭。臉書粉專「政客爽」指出，林浤澤涉嫌利用親人佯裝就診59次詐領理賠，並已向檢察官坦承犯行。林浤澤則發聲澄清，強調傳言與事實有落差，自己已獲檢察官緩起訴，未來會用更高標準要求自己。

▲▼ 高雄市議員初選激戰！提名登記名單一覽 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員初選激戰！提名登記名單一覽。（圖／記者賴文萱翻攝）

2026年高雄市議員選舉黨內提名初選登記一覽

第一選區（大旗美）應選3席、提名2席:林富寶（現）、林慧欣（女）

第二選區（茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮）應選3席、提名2席:陳琳潔（女）、黃明太（現）

第三選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）應選5席、提名3席（含1席婦保）：黃秋媖（女、現）、蔡秉璁、林志誠（現）、蔣宛庭（女）

第四選區（左營、楠梓）應選9席、提名4席（含1席婦保）：張以理、黃偵琳（女）、尹立、李雅慧（女、現）、黃文志（現）

第五選區（大社、仁武、鳥松、大樹）應選5席、提名4席:黃飛鳳（女、現）、邱俊憲（現）、江瑞鴻（現）、張勝富（現）

第六選區（鼓山、旗津、鹽埕）應選4席，提名2席:林哲弘、李喬如（女、現）、簡煥宗（現）

第七選區（三民）應選8席、提名3席:鄭孟洳（女、現）、康裕成（女、現）、何權峰（現）

第八選區（新興、前金、苓雅）應選5席、提名3席（含1席婦保）：郭建盟（現）、湯詠瑜（女、現）、黃文益（現）

第九選區（鳳山）應選8席、提名5席:陳慧文（女、現）、鄧巧佩（女）、張育臺、林智鴻（現）、蘇致榮、張漢忠（現）

第十選區（前鎮、小港）應選7席、提名3席（含1席婦保）：鄭光峰（現）、黃彥毓（現）、吳昱鋒、林浤澤、黃敬雅（女）、黃雍琇（女）

第十一選區（大寮、林園）應選4席、提名3席（含1席婦保）：李雨庭（女、現）、洪村銘、張耀中、蔡昌達

03/02 全台詐欺最新數據

