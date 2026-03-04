　
社會 社會焦點 保障人權

喪屍猴開BMW輾死行人喊：沒殺人犯意　函文BMW查底盤高度當證據

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中男子白翊辰毒駕撞死葉姓行人，案件今日起在台中地院國民法官審理。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市男子白翊辰毒駕撞死一名葉姓行人，案件今日起由國民法官法庭依殺人罪審理。檢方於開審陳述指出，本案本是個完全可控事件，白卻吸食多種毒品撞輾行人。辯方則認為，事實本質上白沒有殺人犯意，要注意白駕車的精神狀態，舉出會拿出BMW函文，了解底盤高度為書證。

檢方追查，白男未持有駕照，卻駕駛一輛黑色BMW租賃車。2024年10月26日16時左右，先在桃園市殯儀館附近吸食K菸，隨即又駕車返回台中太平住家。隔（27）日凌晨5時許，在住家施用含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）之毒咖啡包、吸食喪屍煙彈，隨後再度駕車前往北屯區一處朋友家。

檢方調查，當天早上6、7點左右，白男在北屯區民俗公園附近與朋友「小黑」、「小順」在一塊，又再度吸毒，將喵喵毒咖啡包套水飲用。換算下來，白男在約莫14至15小時內，連續吸食K菸、毒咖啡包以及喪屍煙彈等3種毒品，且多次毒駕。

 27日上午9時5分，白男駕車要返回太平區住家，沿著北屯路240巷直行，進入該巷弄與三光北一街108巷口時，疏於注意，撞擊靠邊行走的葉姓行人，導致葉彈撞上轎車擋風玻璃，葉倒臥地面後，原先可能未死亡，白卻未停車，反而基於「不確定之殺人故意」往前行駛，導致葉滾入車盤底下，身體遭輾壓、翻滾多次。

葉男被緊急送醫後，因而受到下肢多處挫傷、顏面部撕裂傷、口鼻出血、左上肢變形、雙側胸壁變形、全身多重創傷等重傷死亡。白男則在事發當下落跑，在北屯區太原路三段自撞號誌箱，由員警到場將人逮捕，查出他就是撞死人的BMW駕駛。

檢方先前偵結，認白男所犯罪嫌有毒駕致死、無照過失致傷以及殺人等罪嫌，提起公訴，全案列為國民法庭審理案件。

03/02 全台詐欺最新數據

469 1 4127 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台中市一名1歲多男童因為曾誤吞4公分大的玩具球，竟一度失去生命跡象，被緊急救回後，仍因腦部損傷，導致腦麻、語言障礙，更失去語言與自理能力，現在僅能翻身，無法說話。家屬控告王姓保母過失重傷害，法院判1年8月徒刑。

