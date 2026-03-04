面對高壓救災勤務　基隆消防推心理諮商助紓壓

▲強化心理韌性與職場安全，基隆消防推心理諮商守護打火弟兄。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為守護第一線消防人員的心理健康，基隆市消防局結合國立臺灣海洋大學職安團隊（PMO）協助媒合專業資源，邀集「愛牽手諮商所」及「臺北市觀音線心理暨社會關懷協會」共同推動團體心理支持方案。截至今年2月底，已辦理11場次團體諮商，共159人次參與，並預計於3月份再完成3場次內外勤單位團體諮商，持續提供消防同仁心理支持。

消防局表示，考量消防人員採勤休輪替制度，各單位均安排兩場以上時段，以提升同仁參與彈性。透過專業心理師引導，協助同仁緩解工作壓力、提升心理韌性，並建立更健康安全的職場環境。

消防人員長期面對火災搶救、重大事故及緊急救護等高壓勤務，往往須在極短時間內做出關鍵判斷，身心負荷沉重。若未即時調適情緒，可能累積創傷壓力反應而不自覺。為此，職安團隊規劃系統性心理支持措施，建構安全、信任與保密的支持場域，讓同仁能在同儕陪伴中表達感受，彼此理解與支持。

此次團體諮商由廖婉華、李莉榛、黃一庭、朱士炘及林佳慧等專業諮商心理師帶領，透過暖身活動、呼吸放鬆、身體覺察、正念調節及小組分享等方式，引導參與者進行情緒梳理與壓力調適。活動全程採創傷知情原則，重視安全感建立與保密機制，避免觸及可能引發不適的細節，營造安心支持的對話空間。

課程結束後，多數消防同仁回饋表示，內容兼具新鮮感與實用性，不僅能在過程中有效放鬆身心，也學習到在高壓情境下快速自我調節與穩定情緒的方法，並提升對創傷反應的自我覺察能力，同時更加了解可運用的求助與支持管道。

諮商心理師也鼓勵同仁，當感到壓力或情緒困擾時，可主動與同儕、主管或專業人員討論與求助，不必獨自承擔。未來將持續推動多元心理健康促進措施，成為消防人員最堅實的後盾。

基隆市消防局長游家懿表示，守護市民安全的同時，也必須守護消防人員的身心健康。未來將持續精進職業安全與心理關懷機制，打造友善支持的工作環境，讓每一位堅守崗位的消防英雄，都能在專業與安心中持續守護市民。