新北「防災士」突破2萬人　侯友宜：打造全民韌性城市

▲新北市政府培訓防災士突破2萬人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市防災教育深耕有成，全民防救災戰力再升級！新北市政府推動之「防災士」培訓人數今（4日）正式突破2萬人大關，創下全台重要里程碑。市長侯友宜親自出席開訓典禮，與內政部長劉世芳等中央及民間代表共同見證這份成果，強調將持續建構「自助、互助、公助」的韌性網絡，守護市民安全。

新北市政府今天上午11時在慈濟三重靜思堂舉辦「防災士開訓典禮暨培訓 2 萬人里程碑活動」。現場氣氛隆重熱烈，除了市長侯友宜親自主持外，內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章、慈濟基金會副執行長熊士民及臺大天災中心團隊均應邀蒞臨。參與活動的500名成員涵蓋了各區公所人員、義警、義消、巡守隊志工，以及防災企業代表與新進學員，展現出新北市公私協力、全民參與防災的具體行動力。

侯友宜於致詞時表示，防災士制度推動至今，透過專業且系統化的課程，強化了民眾面對地震、風災等各類災害的應變能力。他指出，達成 2 萬人培訓目標，不僅是「量」的增加，更象徵防災意識已深植社區，成為具備自主能量的「防災種子」。

▼新北市長侯友宜致詞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

侯友宜強調「防災士不僅能在災時發揮互助力量，更能在平時引導社區建立避難知能。」透過這些專業志力的養成，新北市正逐步建構出一套由下而上、穩固且具備韌性的防救災網絡。

據了解，我國防災士制度概念源自日本。日本防災士機構訓練之核心原則為「自助、共助、群體合作」。我國引進此制度後，旨在提升全民風險意識，並將民間的能量導引至地方政府的防救災體系中，達成「公助」的加乘效果。

新北市政府表示，未來將持續擴大培訓範疇，確保在面臨極端氣候與各類災害威脅時，每一位市民都能具備基本自救與助人的能力，讓新北市朝向「安全、防災、永續」的目標穩定前進。

▼內政部部長劉世芳致詞 。（圖／記者陳以昇翻攝）