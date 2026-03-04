　
社會 社會焦點 保障人權

幫友接國小妹回家！見國中妹睡覺性侵得逞　台南淫男判刑8年

▲林姓男子利用友人交付鑰匙的信任感，潛入住宅性侵國中少女，遭法官重判8年。（圖／記者林東良攝）

▲林姓男子利用友人交付鑰匙的信任感，潛入住宅性侵國中少女，遭法官重判8年。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南市發生一起令人髮指的「引狼入室」性侵案，林姓男子受女友人委託，代接就讀國小的小妹放學，因而取得對方住家鑰匙，未料林男竟私自持鑰匙潛入女友人住處，見就讀國中的女友人胞妹獨自在家熟睡，竟對其性侵得逞。台南地院審理後，依對未滿十四歲女子強制性交罪及性交罪，合併判處林男有期徒刑8年。

判決資料指出，已成年的林姓男子與被害人胞姐係朋友關係，女友人與兩名分別就讀國中與國小的妹妹同住。女友人基於信任林男，將住家鑰匙交付林男，僅委託他平日代為接送小妹放學，並未授權他可以隨意出入家門。2021年夏季某日上午，林男趁家中無大人之際，私自開門入內，驚見不滿14歲的國中少女正在熟睡，竟趁隙脫去其內褲並強行性侵。少女因疼痛驚醒並大聲制止，但林男竟無視反抗性侵得逞。

林男惡行不僅止於此，2022年2月至6月間，林男在學校附近巧遇已滿14歲、未滿16歲的受害少女，竟跟隨其返家，並在公寓頂樓樓梯間，利用少女不擅與人周旋、易被說服的單純性格，再度與少女發生性行為。直到受害少女向父親吐露實情，家長憤而報警，才揭發這起鄰里間的醜聞。

法官審酌，林男身為少女姊姊的朋友，本應友善對待好友家屬，卻利用他人信任交付鑰匙的機會侵入住宅，對熟睡少女施暴，讓被害人在理應最安全的家中遭遇極大恐慌，法紀觀念極度淡薄。且林男於審理期間否認犯行，未見悔意，對被害少女造成難以抹滅的身心陰影。法官考量林男的犯罪手段、對被害人身心健康及人格發展的危害，以及被告犯後態度等一切情狀，認其行為對社會治安影響甚鉅，依法判處有期徒刑8年，以示懲儆。

