竹縣藍初選開撕！遭陳見賢告誹謗　徐欣瑩邀辯論：讓真相攤在陽光下

▲國民黨立委徐欣瑩（左）與新竹縣副縣長陳見賢 （右）。（圖／ETtoday資料照）



記者崔至雲／台北報導

新竹縣副縣長陳見賢今（4日）指出，針對立委徐欣瑩於登記參選國民黨新竹縣長初選當日，在其臉書指陳見賢特殊背景「黑金陳舊」、「一清五命」等，嚴重傷害名譽，因此提起刑事誹謗告訴。對此，徐欣瑩辦公室發言人徐維遠回應，新竹縣不應成為一個怕受威脅而不敢講真話的地方，更不因懼怕惡勢力而噤聲，並邀陳見賢進行公開辯論，就外界關注的多項爭議逐一釐清，讓事實與真相攤在陽光下接受社會檢驗。

徐維遠表示，徐欣瑩辦公室願意邀請媒體或其他公正第三方單位共同主辦公開辯論，針對外界關注的多項爭議逐一釐清，包括陳見賢是否曾接受「一清專案」管訓、是否加入黑道幫派？是否如媒體報導涉及貪腐或圖利？是否有可能因涉嫌貪腐而被民進黨用司法整治？徐維遠指出，唯有透過公開辯論與透明檢驗，才能讓社會大眾了解完整事實。

徐維遠表示，「肅貪掃黑」、「拒絕黑金政治」，是全民的共識，也是徐欣瑩從政以來，念茲在茲「正派、清廉」的主張，這次要守住新竹縣的藍天，國民黨必須推出能夠讓正藍挺正派的最強候選人，同時能得到跨黨派最廣大民意支持度的候選人。

對於陳見賢指控徐欣瑩發表其「一清」特殊背景的言論而提告誹謗。徐維遠指出，事實上，這些論述是陳見賢辦公室發言人公開「認證」，「一清五命」是輿論及政治評論員的公允評析，陳見賢的指控沒有任何事實基礎。

徐維遠強調，凡走過必留下痕跡，政治人物必須接受更嚴格的檢驗，只要正派清廉，何懼媒體及社會公眾監督揭弊？唯有徹底檢驗所有候選人，選民才有做出選擇的依據 。