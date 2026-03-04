藍委竟沒看過黨版軍購！趙少康轟鄭麗文　國民黨：定案還沒出來

▲國民黨文傳會副主委尹乃菁。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院版1.25兆元軍購特別條例草案周五將付委審查，但國民黨內多個版本陷入分歧，戰鬥藍今（4日）召開記者會，與會的藍委徐巧芯坦言，明天黨團大會會有相關的版本跟條文，才能進一步了解智庫內容，但目前都還沒有看過，讓前中廣董事長趙少康立刻開砲，「還沒看到智庫版本？太不像話了！智庫怎麼能想取代黨團呢？」國民黨文傳會副主委尹乃菁對此回應，現在還在徵詢各方意見，徐巧芯說還沒看到黨版，因為還沒有定案出來。

「戰鬥藍」今日召開審議軍購預算研討會，與會立委徐巧芯指出，立法院明天黨團大會會有相關的版本跟條文，才能進一步了解智庫內容，目前都還沒有看過，只能根據自己所了解的說明，「數字可能有人認為發價書出來才編進去，以我建議，大概對美關係這一波可能賣那些武器跟預算，直接一刀切，如果限定對國外採購，把相關項目寫比較清楚，無論川習會怎麼討論，自然也不會對條例影響。」她強調，希望在符合民意又要有盡力監督的情況下提高國防實力。

趙少康隨後砲轟，所以藍委到現在沒有看到智庫版本？這太不像話了！智庫不能取代黨團，智庫成員是誰？有哪些專家？到底誰提出這樣的建議？智庫提出的案子要跟黨團溝通啊！周五就要付委，結果國防外交委員會跟財政委員會的藍委都沒看過，期期以為不可，在野黨要以黨團為主。

尹乃菁下午中常會後對此回應，智庫不可能也不會取代黨團！智庫是在黨團交辦作業之下交出研究結果，請教執政時期國防部相關官員、立委，包含藍委徐巧芯、馬文君、陳永康等人，黨團做功課時請教各方面意見，智庫不能取代黨團，有智庫作為幕僚之下，現在還在徵詢各方意見，徐巧芯說還沒看到黨版，因為還沒有定案出來，智庫完成最終黨版後會交給黨團，黨團再交給委員做完整討論。

尹乃菁說，趙少康建議徐巧芯提出8100億，先凍結4600億元。很多委員聽到了，黨版軍購條例草案會經過立院黨團充分討論後，再提出最終版本，可以參考之後在立法技術上做完整考慮，現在把焦點放在3500億、8100億等金額，但軍購不是喊價，要可獲得、可交付、符合國防前提下來考量，軍購條例要符合建案，軍購條例要保障並符合台灣國防需要。

