黑熊學院「戰爭想成天災就好」　Cheap酸：頂著飛彈上班才愛台

▲以色列打擊黎巴嫩貝魯特南郊，竄起濃濃黑煙。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

以色列近日因安全情勢升高，全國多地停班停課。百萬網紅Cheap在臉書發文，以「#台灣の民主韌性」為題反諷，對比以色列面對距離1000公里、海空軍幾乎被削弱的伊朗仍高度戒備，但台灣面對距離僅130公里、軍力世界前三的中國，「只要老闆沒傳LINE說放假，我們就頂著飛彈騎機車上班。」

Cheap在貼文中直言，以色列面對的是「海空軍全滅、只剩飛彈、無人機，且距離1000公里遠的伊朗」，卻已經嚇到全國停班停課；反觀台灣，對面是「有第五代戰鬥機、航空母艦，軍力世界前三，距離130公里」的中國，卻似乎還得正常生活，「區區幾顆極音速飛彈算什麼？只要老闆沒傳LINE說放假，我們就頂著飛彈騎機車上班，這才是愛台灣。」

他接著再用「#西南聯大精神」繼續諷刺，提到當年中國抗戰時期，北京大學、清華大學等校師生曾翻山越嶺撤往昆明上課，「人家可以逃3000公里去昆明上課，我們台灣人難道不能效法嗎？」即使台灣本島只有400公里長，也能「徒步去台東伯朗大道上課」。

Cheap還調侃，如果戰時基礎設施受影響，「沒水沒電沒網路怎麼辦？我們可以手寫PPT，用愛發電啊！」最後，他提到黑熊學院說：「戰爭你把它想成颱風、天災就好，不受影響，那就照常上班上課」，忍不住直呼說得太好了，「只要心裡想這只是颱風，那J20引擎聲聽起來就像是風聲，飛彈爆炸的火光就像是閃電。」

貼文引發議論，「整天嚷嚷著要跟中國拼的那些人，真是無知又不負責任……」、「我同事還是有上班啦！WFH」、「有個議員說正常辦公啦！戰爭是國軍的事！」「沒水沒電，新台幣跟股票都變廢紙了還上什麼班」、「現代戰爭，學生正常上課，民眾正常上班，呵呵！」