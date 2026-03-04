　
社會 社會焦點 保障人權

陷「假軍官」情網！拉脫維亞女子攜海洛因闖關　市值逾3千萬

▲拉脫維亞籍女子去年12月來台入境桃園機場時，被海關、航警查獲行李夾帶一級毒品海洛因毛重3.63公斤，市值逾3000萬元。（圖／航警局提供）

▲拉脫維亞籍女子去年12月來台入境桃園機場時，被海關、航警查獲行李夾帶一級毒品海洛因毛重3.63公斤，市值逾3000萬元。（圖／航警局提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

一名拉脫維亞籍女子於去年12月來台觀光，入境桃園機場時被海關、航警安檢大隊查獲託運行李夾帶第一級毒品海洛因，毛重3.63公斤，市值逾3000萬元；女子辯稱透過通訊軟體結識自稱是「軍官」男子委託裝有聖誕禮物之行李，不知道內裝毒品等語，所幸入境即查獲，即時阻斷國際販毒通路，航警偵訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲拉脫維亞籍女子去年12月來台入境桃園機場時，被海關、航警查獲行李夾帶一級毒品海洛因等證物。（圖／航警局提供）

航警局指出，這名49歲拉脫維亞籍女子，於去年12月28日搭乘馬來西亞航空MH-366航班來台，入境桃園機場第一航廈時，託運行李通過X光儀檢查時，發現該女託運行李影像有異，經開箱查驗，當場查獲第一級毒品海洛因毛重3.630公斤，市值逾3000萬元，航警局獲案後立即成立專案小組擴大偵辦。

▲拉脫維亞籍女子被查獲行李夾帶一級毒品海洛因，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／航警局提供）

拉脫維亞籍女子供稱，行李箱係在吉隆坡受一名透過通訊軟體WhatsApp結識之男子請託攜帶來台。該男子自稱是「軍官」，雙方相約在台灣度假，對方不僅資助機票，並預定好高雄某酒店住宿。男子聲稱行李箱內裝有「聖誕節禮品」，要求來台後見面交付，不知道走私物品為第一級毒品海洛因。該女偵訊後被移送桃園地檢署偵辦，目前在桃園看守所羈押中。

航警局強調，本局將持續加強邊境毒品查緝把關工作，呼籲民眾切勿因貪圖報酬而涉足運毒走私行為，運輸第一級毒品將處死刑或無期徒刑，處無期徒刑者，得併科3千萬元以下罰金，切勿以身試法。

