　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

重現聯合國HeForShe運動！　范雲號召各界男性領袖共同推動平權

▲▼民進黨立委范雲出席「HeForShe跨界領袖共同呼籲：平權是我們的責任」記者會。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

▲「HeForShe跨界領袖共同呼籲：平權是我們的責任」記者會。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

三八國際婦女節將至，長期關注女性權益與性別平等的民進黨立委范雲，重現聯合國發起的HeForShe運動，今（4日）號召政界、企業界及學界男性領袖召開記者會，分享過去曾推動的性別平權工作成果，共同呼籲平權是所有人的責任，終結性別不平等，需要所有人的參與。

范雲說明，聯合國有感於過去性別平等主要由女性推動，雖然在健康、教育、政治參與等方面已有重大進展但並不均衡，因此在2014年發起HeForShe運動，促成10位具指標性的國家元首、10位企業CEO、10位大學校長參與，在各自專業領域提出並落實性別不平等解決方案，並將成功案例持續推廣擴散。而台灣從關注女性參政和性別暴力法案開始推動女性權益，雖然也多是由女性發起，但自始至終要爭取的都不只是女權，而是所有人的自由；近年各界男性領袖也翻轉過去「女性才爭取女權」的框架，積極投入性別平權工作。

范雲以總統賴清德為例，身為男性總統推出了「性別友善平權社會」的政見專章，內容包括推動女性參與決策，鼓勵上市櫃公司單一性別比例不少於三分之一，促進大企業公布勞工薪資性別差距資訊；推動「雙就業、雙照顧」的友善職場，解放男女性的照顧責任；推動「性平教育2.0」，關注過去性別平等教育忽略了男性處境等。

身兼職籃聯盟會長的民進黨立委莊瑞雄表示，體育組織長期由男性主導，為了打破慣性思維，必須鬆動現有權力結構，讓女性不再僅止於參與，更要進入決策核心，充分發揮其專業與領導影響力。因此，曾於立院提出質詢並全力支持多位黨籍立委所擬具的《國民體育法》修法草案，明定各協會理監事任一性別比例不得少於三分之一，藉由制度面落實平權，已在日前獲得運動部長李洋的承諾與肯定。

「挺平權，查埔人不能缺席」，莊瑞雄強調，身為職籃聯盟會長，他也攜手女籃推動一系列合作計畫，增加資源投入與曝光度，為台灣女子籃球發展鋪路，並期盼未來台灣能夠迎來職業女子籃球聯盟的成立。

台灣上市上櫃公司女性董事比率十幾年來提升不高，都低於20%，全台灣女性董事比例最高的是兆豐銀行46.7%。兆豐銀行副總經理陳建中表示，關注友善性別平權職場已經成為兆豐的基本款，完備制度和教育訓練，營造尊重與包容的職場文化是重要途徑。兆豐銀行提供育兒補助津貼為「第一胎12 萬元、第二胎15萬元，第三胎以上18萬元」，另有優於法規的7日「有薪」家庭照顧假，讓員工兼顧家庭與事業而無後顧之憂。

永信法律事務所合夥律師蔡維哲，先前向范雲委員辦公室陳情，最終促成《公務人員考績法》修法，將育嬰留停被打折而不能升等的考績成功修改，還給育兒公務員公平升遷機會。

蔡維哲分享，HeForShe的意義是讓所有的母親、太太、女兒，都能發展成最好的自己，因此事務所鼓勵男性盡量請陪產檢假、陪產假和育嬰假，因為生兒育女並不是女性個人的事，產檢、生產、生育後嬰兒的照顧，是夫妻共同責任。如果男性同事不請假、或者職場氛圍讓男性同事認為不必請假，這就會導致所有照顧責任都由女性承擔，進而影響女性的職涯發展，這是錯誤的邏輯。

高雄中學校長莊福泰致力推動性別平等教育，他表示，男校不只是標籤，而是許多正在成長、摸索自我的年輕生命，雄中校園裡有穿上女裝的同學，這是展現他對自我的定義，學校能做的就是尊重並守護這份表達的勇氣。他想告訴孩子們，「不論性別，都有權利流淚，有權利表達脆弱，更有權利選擇自己最舒服的樣子生活」。HeForShe的精神是「同理心的實踐」，當我們能感同身受他人的處境，不再用刻板印象去評價彼此，性別議題就不再是嚴肅的抗爭，而是一種靈魂與靈魂之間的體貼與溫柔。

范雲強調，台灣推動性別平權成績傲人，絕對不是只有女性的努力，是整個台灣社會和各界都落實平權和自由的結果。婦女節不只慶祝，更要謝謝所有人的攜手前行，接下來希望邀請更多男性站出來，一起為母親、太太、姊妹、女兒和孫女努力。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
飛日本挺中華隊！地勤一看護照急攔人　他傻眼：差點登不了機
史上第2大！外資重砍台股964億元　台股血洗近1500點失守
盧比歐獲金色「中正劍」！放話「讓蔣介石出場」　外媒曝危險象徵
沈玉琳住加護病房搶命！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝
不甩川普！伊朗全面控制荷莫茲海峽　警告船隻通過恐遇襲
中信集團搶先一步！　表態將砸600億投資「台中超巨蛋」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中東戰火延燒！　綠委登外媒示警印太安全：台灣須預先擴充彈藥儲備

訪日瘋WBC！郭國文談石川情　王義川驚揭與國土交通副大臣排球奇緣

高雄市議員初選2區結果曝！陳其邁子弟兵出線　1級戰區今晚決勝負

「斬首賴清德是中共選項之一！」　藍營退將：成功機率比較高

下周訪美！盧秀燕邀產業界大老談關稅　轟中央別只靠喊話

美喊「讓蔣介石出場」　鍾佳濱曝背後意涵：給親中派最後的警告

楊鎮浯稱2026絕不缺席　陳玉珍：金門選舉最大對手是我自己

鄭麗文投書期刊喊九二共識、台灣不必選邊站　綠批：配合中共話術

藍委竟沒看過黨版軍購！趙少康轟鄭麗文　國民黨：定案還沒出來

竹縣藍初選開撕！遭陳見賢告誹謗　徐欣瑩邀辯論：讓真相攤在陽光下

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

中東戰火延燒！　綠委登外媒示警印太安全：台灣須預先擴充彈藥儲備

訪日瘋WBC！郭國文談石川情　王義川驚揭與國土交通副大臣排球奇緣

高雄市議員初選2區結果曝！陳其邁子弟兵出線　1級戰區今晚決勝負

「斬首賴清德是中共選項之一！」　藍營退將：成功機率比較高

下周訪美！盧秀燕邀產業界大老談關稅　轟中央別只靠喊話

美喊「讓蔣介石出場」　鍾佳濱曝背後意涵：給親中派最後的警告

楊鎮浯稱2026絕不缺席　陳玉珍：金門選舉最大對手是我自己

鄭麗文投書期刊喊九二共識、台灣不必選邊站　綠批：配合中共話術

藍委竟沒看過黨版軍購！趙少康轟鄭麗文　國民黨：定案還沒出來

竹縣藍初選開撕！遭陳見賢告誹謗　徐欣瑩邀辯論：讓真相攤在陽光下

台鐵急公告「VISA信用卡線上付款卡關」　金融機構修復中

2026台灣燈會「光沐－世界的阿里山」主燈點亮嘉義　中華電信AI+海地星空互動精采不斷

iPhone 17e預購　電商祭刷卡回饋、舊機折抵方案搶攻換機潮

科技業賺飽飽「新竹房價卻跌了」！網分析2原因：傻了才當盤子

靠AI演算為核心的半導體檢測新兵報到　倍利科預計3月底掛牌上市

中東戰火延燒！　綠委登外媒示警印太安全：台灣須預先擴充彈藥儲備

大巨蛋推《壘上有人》棒球漫畫特展　隱藏亮點串聯台灣棒球記憶

突遭朴春指控染毒＋陷害　Dara黑底白字發文...向她喊話了！

國泰班機起飛半小時突失壓　氧氣罩未落下...乘客曝：想嘔吐的感覺

訪日瘋WBC！郭國文談石川情　王義川驚揭與國土交通副大臣排球奇緣

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

政治熱門新聞

快訊／王定宇捲「E級名媛」桃色風波　賴清德中常會撂重話

趙少康轟鄭麗文不像話　徐巧芯爆沒看過黨版軍購條例

對謝衣鳯袂爽　謝典霖：父親決定不參與彰化縣長這局

藍白不再封殺！　政院版1.25兆國防特別條例週五院會付委

鄭麗文投書稱台灣不必選邊站　學者轟扯爆了：根本中共在台代言人

曝「不撤僑」原因　外交官員：已展開國際護僑行動

張峻、魏嘉賢都參戰　游淑貞：要保住花蓮藍天

「美軍攻伊朗可能不了了之」　吳斯懷：導彈量不足

被問劉怡萱漂亮嗎？　謝典霖：不是我的菜

童仲彥痛批王定宇「不認錯也不敢認愛」　爆曾為挺他得罪賴清德往事

內政部：李貞秀去年3月才交註銷大陸戶籍證明　3單位可提當選無效之訴

周玉蔻痛批噁心：綠營下屆選舉掃王定宇出門　做不到遠離女色就滾蛋

謝長廷自爆曾找柯文哲、黃國昌談軍購　駁為柯喊冤被賴清德叫去問話

謝典林驚爆「家族反對」　謝衣鳯強硬：爭取提名

更多熱門

相關新聞

性平三法修法滿2年　民團揭實務三大困境

性平三法修法滿2年　民團揭實務三大困境

性平三法修法上路將滿兩年，勵馨基金會今（4日）召開記者會指出，案量上升反映社會對性騷擾零容忍的期待，但實務現場仍存在三大共通性問題，「案件急增，人力與專業支持不足」、「三法界定與適用範圍交錯，實務操作仍混淆」、「制度與法規仍有不足，需持續修法精進」。綠委范雲表示，主管機關勞動部、衛福部、教育部應根據實務狀況，檢視現行法規是否有需要調整的地方。

籃球不分性別！男女籃球星跨界對話

籃球不分性別！男女籃球星跨界對話

林宅血案關鍵音檔遭「滅證」　范雲：證實當時國家有介入

林宅血案關鍵音檔遭「滅證」　范雲：證實當時國家有介入

涉體罰性騷不成立！教練返校上課

涉體罰性騷不成立！教練返校上課

教練涉性騷繼續教　女學生嚇到不敢上學

教練涉性騷繼續教　女學生嚇到不敢上學

關鍵字：

HeForShe婦女節范雲性平

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面