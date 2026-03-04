飛日本挺中華隊！地勤一看護照急攔人　他傻眼：差點登不了機

▲護照。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

WBC 世界經典棒球賽即將開打，有網友準備從桃園機場飛往日本東京，打算親自到場應援中華隊，不料卻在登機前被地勤攔下，只因同行表弟把護照當成旅遊紀念冊，在多頁蓋上紀念章，導致護照疑似汙損，差點無法順利出境。

原PO將過程分享在Threads，直呼整趟行程「有驚無險」，一行人清晨到桃園機場準備飛東京看世界棒球經典賽，沒想到在報到時被地勤攔下，原因是表弟把護照當作旅遊紀念冊，「在護照上蓋了好幾頁護照章以外的紀念章」，讓現場人員擔心護照是否還能使用。

由於情況特殊，地勤先將一行人帶到旁邊等待，並表示需要確認日本方面是否允許入境。所幸經過一番確認後，日本方面最終核准入境，才讓原PO順利登機。他也忍不住在文中直呼，「有驚無險」。

事實上，外交部曾提醒，國人護照內頁不得擅自加蓋紀念章戳，若有加蓋章戳或汙損情形，應即申換新護照，以免影響出國旅遊通關權益。護照具有公文書的性質，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳，倘護照蓋有紀念章戳、塗改或紙張破損等情形，即已構成護照汙損。而過去就曾有民眾將旅遊景點紀念章蓋在護照內頁，造成入境他國時遭拒，被遣返回台。