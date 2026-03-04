台中捐血中心A、O型血庫告急　東華醫院院長「克服心魔」首捐

▲東華醫院院長張國翊勇敢捐出人生首袋熱血。（圖／東華醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

因農曆年後血庫A型、O型血鬧血荒，台中捐血中心於2日在竹山鎮東華醫院辦理捐血活動，包括該院院長張國翊克服心魔、勇敢捐出人生第一袋鮮血，號召全院醫護人員熱情響應，加上中心和醫院各致贈捐血者200元超商商品卡，短短6小時內就採集62袋熱血。

東華醫院表示，台中捐血中心上周臨時敲定這場活動，當天上午9點半派捐血車來院加開臨時捐血場次，批掛櫃檯也模仿知名超商業者廣播「請支援熱血」；該院醫護人員除50歲的張國翊，還有30歲的員工鄭光佑，共有7人完成人生首次捐血，社區健康中心主任李玉玲則捐出目前最欠缺的O型血，另有竹山消防分隊隊員、竹山鎮民都專程來捐血。

張國翊直言，自己雖身為急診醫師、見證過各種急救場面，卻自幼就患有「恐針症」、小時候甚至會暈針，也成為「不敢說的秘密」；他沒料到長大後竟成為醫生，為患者打針、抽血都沒問題，但角色互換時內心仍有深沉恐懼，因此他除對患者更有同理心，也努力保持身體健康，避免挨針。

▲3月2日當天捐血中心圖卡。（圖／台中捐血中心提供）

不過張國翊當天為號召醫護同仁捐血，勇敢挽袖克服心魔、成功捐出人生第一袋熱血，讓捐血車護理師也讚賞他的突破，他透露捐血前心情忐忑，打趣說自己恐怕會在捐血車上暈倒，順利捐血後才釋懷笑說「沒想像中難，可以再捐」；即使有多位響應的醫護人員因服用藥物或現場血壓偏高等因素，遺憾無法完成捐血，不過在東華醫院醫護傾力相助下，仍讓血庫進帳不少。