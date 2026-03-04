盧比歐獲金色「中正劍」！放話「讓蔣介石出場」　外媒曝危險象徵

▲盧比歐2005年就任佛州眾議院議長時，曾獲佛州州長傑布贈送刻有「讓蔣出場」的金色寶劍。（圖／達志影像／美聯社）

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）於當地時間3日赴國會簡報伊朗軍事行動時，脫口一句「讓蔣介石出場」，被解讀為美方將升高軍事壓力的訊號，引發熱議。這句帶有濃厚冷戰色彩的術語，其實源自1950年代美國右翼思潮，象徵動用壓倒性武力。外媒更揭露，盧比歐早年曾獲贈刻有「Unleash Chiang」字樣的「中正劍」。

根據美媒《紐約時報》，美媒《政客》（POLITICO）曾於2015年一篇的報導指出，「讓蔣介石出場」（Unleash Chiang）一詞其實最早出自冷戰時期的美國右翼組織約翰伯奇協會（John Birch Society）。該組織主張，美國應支持當時駐守台灣的國民黨領袖蔣介石，協助蔣「從共產黨手中奪回中國大陸」。

隨著時代演變，這句話在美國保守派語境中，逐漸成為「準備祭出強力軍事行動」的代稱。

回顧歷史背景，1950年代初期，時任美國總統杜魯門（Harry S. Truman）為避免台海戰事擴大，推動台灣海峽「中立化」政策，派遣第七艦隊進駐，對國共雙方軍事行動加以約束。

其後，艾森豪（Dwight D. Eisenhower）政府上台，在美國國內反共聲浪升高、「讓蔣介石出場」呼聲不斷下，於1953年調整政策，解除第七艦隊原本的中立化任務，不再以先前方式限制國民黨對中國展開軍事行動。

盧比歐與這句話的淵源，可追溯至2005年9月13日。他當天就任佛州史上首位古巴裔州眾議院議長，演說中談及自身移民家庭背景，並提到一名年輕單親母親最大的願望，只是讓孩子過上更好的生活，強調政府有道德責任協助這樣的家庭，感性發言令不少人動容。

隨後致詞的，是時任佛州州長、前總統老布希（George H. W. Bush）之子傑布・布希（Jeb Bush）。他盛讚盧比歐，直言「自己從來沒有像現在這樣，以身為共和黨人為榮」。接著他講述一名名為「Chang」的保守派戰士，形容此人堅信保守原則、企業家精神與自由社會的道德價值，並稱自己從政生涯中常仰賴「張」。

致詞尾聲，傑布當場贈送盧比歐一把金色寶劍，稱要把「一位偉大保守派戰士的寶劍」交給盧比歐，象徵理念傳承。然而事後外界發現，劍上刻的並非「C-H-A-N-G」，而是「C-H-I-A-N-G」，完整字樣正是「Unleash Chiang」。所謂的「張」，其實就是「蔣」。

這句話後來甚至成為布希家族在運動場上的戲語。已故的老布希打球時，常在發球前笑稱自己要「讓蔣介石出場」，意指將送出一記強力發球。

如今，盧比歐在國會重提這段冷戰術語，在伊朗局勢升溫之際，也被外界視為美方可能升高行動層級的象徵性表態。