　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市WBC直播派對　副市長林琨瀚將現身應援並送限量簽名球

▲新竹市WBC直播派對3月5日起在後站停車場登場。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市WBC直播派對3月5日起在後站停車場登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2026年世界棒球經典賽(WBC)熱血開打，新竹市政府特別於後站停車場舉辦直播派對，打造城市專屬應援場域，邀請市民朋友齊聚一堂，透過大螢幕同步觀賽，將新竹人的熱情應援聲浪傳向東京巨蛋，為中華隊全力吶喊。教育處表示，3月6日中日大戰，市長高虹安、副市長林琨瀚將到場球迷近距離互動，林副市長也將於現場分享當年職棒奮戰點滴，並加碼送出限量親筆簽名球，讓球迷珍藏專屬回憶。

高虹安表示，本屆WBC賽事匯聚全球棒球菁英，中華隊將迎戰澳洲、日本、捷克及韓國等強勁對手。竹市身為棒球重鎮，更要集結城市力量，為中華隊應援，同時號召市民朋友全力支持來自竹市的優秀投手林凱威，凝聚家鄉力量，為竹市之光喝采。

3月6日當天副市長林琨瀚也將一同到場與球迷互動，並加碼送出限量親筆簽名球。高虹安提到，林琨瀚是台灣職棒退役球員，曾為中華職棒及台灣大聯盟效力，以拚戰精神與穩定守備著稱，累積豐富一軍實戰經驗，深受球迷喜愛。從球員時期在場上奮力拚搏，到如今站上公共服務崗位，他始終秉持運動員堅持到底、永不放棄的精神。

高虹安說明，林琨瀚將多年職棒歷練轉化為推動體育發展的能量，積極投入基層棒球扎根工作，支持校園棒球及社區體育活動，並關心青少年選手培育，鼓勵年輕人勇敢追夢。他常以過來人身份分享職涯經驗，強調紀律、團隊合作與抗壓能力的重要性，為竹市體育發展注入專業視角與實務動能。

教育處指出，此次直播派對更邀請專業啦啦隊現場帶動應援，4天賽事皆有樂天女孩全程帶動應援節奏、Dragon Beauties小龍女成員將於3月8日帶來熱血開場演出，點燃現場氣氛，讓每場賽事都如同置身主場般震撼。

教育處表示，現場將準備每日限量新竹市專屬應援棒300組、美味小點心200份及限量小國旗（每日限量200支），活動中與民眾互動加碼啦啦隊限量簽名球，數量有限、送完為止，邀請市民朋友到場，共同感受滿場熱血沸騰的棒球盛宴。

教育處提到，棒球不僅是一項運動，更是一座城市共同的情感記憶，期盼市民在為中華隊加油的同時，也再次感受棒球帶來的團結與感動。邀請市民朋友攜家帶眷，一起到後站停車場應援集氣，用最響亮的吶喊聲，為中華隊加油。

【直播派對場次時間】（後站停車場）
3月5日（四）11:00 中華隊 vs 澳洲
3月6日（五）18:00 中華隊 vs 日本
3月7日（六）11:00 中華隊 vs 捷克
3月8日（日）11:00 中華隊 vs 韓國

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
飛日本挺中華隊！地勤一看護照急攔人　他傻眼：差點登不了機
史上第2大！外資重砍台股964億元　台股血洗近1500點失守
盧比歐獲金色「中正劍」！放話「讓蔣介石出場」　外媒曝危險象徵
沈玉琳住加護病房搶命！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝
不甩川普！伊朗全面控制荷莫茲海峽　警告船隻通過恐遇襲
中信集團搶先一步！　表態將砸600億投資「台中超巨蛋」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆第12家日照中心啟用　「康立」導入跨專業照護服務

高雄永安新港社區青銀共融　打造宜居宜遊新典範

嘉藥歡慶60週年　校友高球賽揭開校慶序幕

梧棲浩天宮廟埕直播台日大戰！安打、全壘打加碼現金抽獎　

台中捐血中心A、O型血庫告急　東華醫院院長「克服心魔」首捐

面對高壓救災勤務　基隆消防推心理諮商助紓壓

竹市WBC直播派對　副市長林琨瀚將現身應援並送限量簽名球

東海岸8協會、商家獲專業輔導　永續旅遊新能量

屏東新園國中男、女排同時挺進JHVL全國決賽

屏東熱血集氣WBC！縣立體育館前連4天戶外轉播　為台灣隊加油

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

基隆第12家日照中心啟用　「康立」導入跨專業照護服務

高雄永安新港社區青銀共融　打造宜居宜遊新典範

嘉藥歡慶60週年　校友高球賽揭開校慶序幕

梧棲浩天宮廟埕直播台日大戰！安打、全壘打加碼現金抽獎　

台中捐血中心A、O型血庫告急　東華醫院院長「克服心魔」首捐

面對高壓救災勤務　基隆消防推心理諮商助紓壓

竹市WBC直播派對　副市長林琨瀚將現身應援並送限量簽名球

東海岸8協會、商家獲專業輔導　永續旅遊新能量

屏東新園國中男、女排同時挺進JHVL全國決賽

屏東熱血集氣WBC！縣立體育館前連4天戶外轉播　為台灣隊加油

台鐵急公告「VISA信用卡線上付款卡關」　金融機構修復中

2026台灣燈會「光沐－世界的阿里山」主燈點亮嘉義　中華電信AI+海地星空互動精采不斷

iPhone 17e預購　電商祭刷卡回饋、舊機折抵方案搶攻換機潮

科技業賺飽飽「新竹房價卻跌了」！網分析2原因：傻了才當盤子

靠AI演算為核心的半導體檢測新兵報到　倍利科預計3月底掛牌上市

中東戰火延燒！　綠委登外媒示警印太安全：台灣須預先擴充彈藥儲備

大巨蛋推《壘上有人》棒球漫畫特展　隱藏亮點串聯台灣棒球記憶

突遭朴春指控染毒＋陷害　Dara黑底白字發文...向她喊話了！

國泰班機起飛半小時突失壓　氧氣罩未落下...乘客曝：想嘔吐的感覺

訪日瘋WBC！郭國文談石川情　王義川驚揭與國土交通副大臣排球奇緣

【心理準備0分】寶寶人生第一站說來就來！爸媽當場嚇到石化XD

地方熱門新聞

熱力四射！台南鹽水蜂炮登場　累計20人受傷

台南鹽水蜂炮晚上登場5人頭、手受傷就醫

台灣燈會開燈　拉高維安層級

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

山城慶元宵備百人米粉燒酒雞

受天宮元宵節動員300人擔桃徒步祝壽天官大帝

「嘉義賈靜雯」曾博怡投入劉厝里里長選舉

老翁止痛藥吃太多險失智！

中壢監理站聯合稽查　把關幼學童乘車安全

機捷3/10起新增三站進出自行車

國民黨金門縣長提名　楊鎮浯盼公平整合

台南火車站前廣場改造進入第2階段3／6深夜封路改新動線

女童街頭哭泣疑走失　警暖心安撫助返家

體驗WBC的熱血！　桃園COZZI Blu Bar打造熱血觀賽場域

更多熱門

相關新聞

蔡其昌曝李灝宇最新狀況

蔡其昌曝李灝宇最新狀況

針對李灝宇傳出身體不適的情況，中華職棒會長蔡其昌稍早受訪表示，自己一到球隊下榻飯店就立即與教練團討論，並了解整體狀況。他指出，李灝宇是在打擊後感覺有些不適，隨後由隨隊防護員進行檢查，目前初步評估並沒有太大問題。

屏東熱血集氣WBC！縣立體育館前連4天戶外轉播

屏東熱血集氣WBC！縣立體育館前連4天戶外轉播

李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

WBC開戰！高雄飯店轉播賽事挺中華隊　

WBC開戰！高雄飯店轉播賽事挺中華隊　

揮別不安感！林家正獲高志綱特訓加持

揮別不安感！林家正獲高志綱特訓加持

關鍵字：

新竹市2026WBC2026中華隊

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面