花蓮三腳督！張峻、魏嘉賢都參戰　游淑貞：國民黨要保住藍天

▲國民黨主席鄭麗文宣布花蓮縣長候選人游淑貞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（4日）中常會提名花蓮縣吉安鄉長游淑貞參選縣長，傳出民進黨確定不推人選，預期禮讓無黨籍議長張峻，加上之前被國民黨停權的前花蓮市長魏嘉賢，縣長選戰演變為藍營分裂的「一藍兩無」三腳督之爭，3方實力逼近，綠營票源反倒在花蓮成為關鍵。游淑貞對此回應，自己相信鄉親的睿智跟民主意識的團結，國民黨要保住花蓮的藍天。

在花蓮被封為「反傅崐萁頭號旗手」的縣議會議長張峻稍早表示，下星期會正式宣布參選。張峻說，自己是無黨籍，對於其他黨派人選提名表達尊重，希望花蓮可以從傅崐萁家族勢力壟斷中改變，期待超越藍綠、不分黨派，共同為花蓮打拚，預計下週就會正式宣布參選。

同為無黨籍的議員魏嘉賢也在年後宣布參選縣長，並表示，國民黨提名誰不是重點，重點是要讓花蓮人有更多不同選擇，到底哪一個才是有能力提出好的政策方向、解決花蓮基礎建設、觀光、民生等問題的人選，歷經地震風災堰塞湖災害，花蓮人真的很辛苦，他從小在花蓮出生長大，累計民意代表、行政首長有21年經驗，歷練成熟，希望在自己最精華的壯年48歲，替花蓮做出貢獻。

游淑貞在中常會後受訪回應，相信鄉親的睿智跟民主意識的團結，國民黨要保住花蓮的藍天。

