陸AI大模型突破1500個居全球第一　用戶逾6億人...普及率42.8％

▲DeepSeek問世是大陸在生成式AI發展上的里程碑。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸「中國互聯網絡信息中心」近日公佈第57次《中國互聯網發展狀況統計報告》。報告顯示，截至2025年12月，大陸生成式人工智慧用戶達6.02億人，較2024年底成長141.7%，普及率為42.8%，較上年同期提高25.2個百分點。另據官方資料顯示，大陸AI大模型數量已突破1500個，居全球第一。

▲阿里巴巴旗下AI大模型通義千問。（圖／CFP）

《人民日報》報導，「十四五」期間，生成式人工智慧加速融入生產與生活場景。2025年中國人工智慧企業數量超過6000家，核心產業規模預計突破1.25兆元人民幣；智能算力規模超過1590百億億次／秒（1.59×10²¹次／秒）。

在研發與專利方面，大陸近年加強AI基礎研究，根據世界知識產權組織2025年數據顯示，大陸已成為全球人工智慧專利最大擁有國，佔比約60%。

▲豆包、千問、元寶AI等大模型利用春節紅包活動搶市佔率。（圖／CFP）

據了解，AI大模型被視為新一輪科技與產業變革的關鍵技術，其數量領先與算力、核心算法與高品質數據集等基礎能力積累相關，並被視為推動產業生態完善與技術應用融合的重要基礎。

在實際應用上，AI大模型已形成多產業落地。其中，在醫療領域，智慧設備被認為有助提升診療精準度與可及性；在能源領域，自動化巡檢可提升基礎設施運維效率；在創意產業，AIGC技術為內容創作提供工具支持。