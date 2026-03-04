「愛愛真的會瘦」過來人3天激戰20次：瘦了5kg！最燃脂姿勢曝光

▲過來人認證，男友做愛3天20次，真的瘦了5公斤。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「做愛真的會瘦嗎？」一名妹子表示，最近在網路上看到一個說法，「做愛30分鐘等於打籃球30分鐘」，就連友人也自曝是真的，讓原PO好奇不已。文章曝光後，釣出一名女網友超狂爆料，某任男友年紀小她12歲，一天最高紀錄8次，三天共做了20次之多，「他就跟我說一個月瘦了5公斤。」

一名女網友在Dcard發問，曾在網路上看到「做愛30分鐘等於打籃球30分鐘」的資訊，結果近日與友人聊到性愛話題時，對方一臉認真分享「真的會瘦」，而且就是靠床上運動瘦下來的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO依舊感到半信半疑求問過來人經驗，「做愛會瘦是真的嗎？」最後還隔空向男友許願，「如果真的可以瘦的話，那拜託我先每天一次可以嗎？」

文章曝光後，引來網友熱烈討論，「出力的人才會瘦，出聲的人不會瘦」、「這就是我愛女上的原因，可以順便瘦腰」、「那到底得做幾次啊，還不如少吃點，瘦得比較多」、「每日一次太少，要來個三次以上才有可能」、「確實會很累，建議還是好好運動實際一點」、「躺著不可能瘦！做完還去吃宵夜的話，只會胖死」。

留言串中，意外釣出神人分享，「女生在性行為要瘦，得以女上為主才有可能！男生倒是有可能這樣瘦，我之前交過一任小我一輪的對象，那時候頻率超高，最多的時候一天8次，三天兩夜20次，某天他就跟我說一個月瘦了5公斤」。

醫認證：女上位最燃脂，6分鐘消耗60大卡



事實上，泌尿科醫師高銘鴻曾在臉書分享趣味的「親密關係減重法」，根據科學研究估算，一次完整的性行為從前戲到結束，合計約可消耗200大卡熱量，相當於在跑步機上慢跑半小時的運動量。

高銘鴻進一步細算各環節的熱量消耗：從一個吻約燃燒3大卡開始，脫衣服約消耗10大卡，前戲手口並用約16大卡，佩戴保險套約6大卡；進入正題後，一般體位進行約6分鐘消耗24大卡，側躺體位同樣6分鐘則約消耗26大卡，而女性主導的騎乘體位消耗最為可觀，6分鐘可燃燒多達60大卡。

此外，高銘鴻還拋出一個「隱藏彩蛋」，雖然熱量消耗最驚人、堪稱CP值最高，卻是絕對要避免的「捉姦在床」情境，光是從驚慌逃竄到後續一連串的風波收拾，估計就能狂燒1500大卡。

高銘鴻總結指出，想靠親密關係有效消耗熱量，關鍵在於「做足全套流程」，從前戲、脫衣、戴套、擁吻到變換體位，每個環節都要用心讓伴侶感到愉悅，才算真正達到運動效果。若以每週3次計算，一年累積下來可額外燃燒約31200大卡，換算成雞排相當於整整56片的熱量。