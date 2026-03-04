哈米尼告別式5日舉行！儀式為期3天　遺體安葬聖城

▲伊朗已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗86歲最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）命喪美國與以色列的聯合軍事行動，根據官媒4日消息，伊朗將在首都德黑蘭為哈米尼舉辦為期3天的告別儀式。

以色列時報、CNN等報導，這場告別儀式將於當地4日晚間10時（台灣5日凌晨2時30分）開始，伊斯蘭傳播委員會主席馬哈茂迪（Hojjatoleslam Mahmoudi）稱，民眾可前往德黑蘭伊瑪目霍梅尼清真寺致意。

另據法新社引述法斯通訊社（Fars）消息，哈米尼將被安葬在伊朗第二大城、聖城麥什赫德（Mashhad），此地也是他的家鄉。

哈米尼1939年在麥什赫德出生，在1981年至1989年擔任伊朗總統，接著1989年至2026年出任伊朗最高領袖，不過命喪2026年2月28日的美以空襲行動。

哈米尼是伊朗在位時間最長的國家元首，也是自1979年伊斯蘭革命以來的第2位最高領袖，對國防、經濟、教育等國家事務擁有最終決定權。在長達30多年的執政期間，他牢牢掌控伊朗政治體制，以敵視美以為基礎，對伊朗實施鐵腕統治，並持續擴大伊朗在中東地區的影響力。