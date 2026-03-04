國道變換車道未打方向燈遭罰　駕駛稱「惡意舉發」提告吞敗

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

記者陳崑福／綜合報導

黃姓男子於國道1號行駛時，變換車道未依規使用方向燈，雖主張是為閃避砂石車及前方火燒車事件，但經民眾檢舉與國道警查證屬實，依道路交通管理處罰條例裁處新臺幣3,000元，法院駁回其訴訟。

判決書指出，黃姓男子於2025年5月19日下午5時48分許，駕駛自小客車行經國道1號南向349.6公里處時，變換車道未依規使用方向燈，違反「行駛高速公路未依規定變換車道」規定。經民眾檢附錄影資料向國道警檢舉，經查證屬實後，國道警開單告發裁罰。

黃姓駕駛不服，主張變換車道係為閃避砂石車及前方火燒車事件，且檢舉人惡意舉發，提起行政訴訟，請求撤銷原處分。

法院審理指出，根據道路交通安全規則及高速公路交通管制規則，汽車駕駛人變換車道時，應於變換前及變換過程全程使用方向燈，以提醒後方車輛，避免交通風險。經法院勘驗採證影片及影像截圖顯示，黃姓駕駛先向右偏駛進入路肩，再向左跨越穿越虛線回到主車道，全程均未使用方向燈，行為符合違規事實要件，客觀上已形成潛在危害。

法院認為，黃姓駕駛具有駕照並應知道路規範義務，其未使用方向燈之行為屬過失，違反處罰條例規定，裁處結果合法合理，罰鍰亦為最低額度。其所稱閃避砂石車與火燒車理由，經法院調查及影片勘驗，並無客觀證據佐證，不足以推翻違規事實。判決駁回其訴訟。