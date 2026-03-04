　
社會 社會焦點 保障人權

國道變換車道未打方向燈遭罰　駕駛稱「惡意舉發」提告吞敗

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

▲高雄高等行政法院。（圖／維基百科）

記者陳崑福／綜合報導

黃姓男子於國道1號行駛時，變換車道未依規使用方向燈，雖主張是為閃避砂石車及前方火燒車事件，但經民眾檢舉與國道警查證屬實，依道路交通管理處罰條例裁處新臺幣3,000元，法院駁回其訴訟。

判決書指出，黃姓男子於2025年5月19日下午5時48分許，駕駛自小客車行經國道1號南向349.6公里處時，變換車道未依規使用方向燈，違反「行駛高速公路未依規定變換車道」規定。經民眾檢附錄影資料向國道警檢舉，經查證屬實後，國道警開單告發裁罰。

黃姓駕駛不服，主張變換車道係為閃避砂石車及前方火燒車事件，且檢舉人惡意舉發，提起行政訴訟，請求撤銷原處分。

法院審理指出，根據道路交通安全規則及高速公路交通管制規則，汽車駕駛人變換車道時，應於變換前及變換過程全程使用方向燈，以提醒後方車輛，避免交通風險。經法院勘驗採證影片及影像截圖顯示，黃姓駕駛先向右偏駛進入路肩，再向左跨越穿越虛線回到主車道，全程均未使用方向燈，行為符合違規事實要件，客觀上已形成潛在危害。

法院認為，黃姓駕駛具有駕照並應知道路規範義務，其未使用方向燈之行為屬過失，違反處罰條例規定，裁處結果合法合理，罰鍰亦為最低額度。其所稱閃避砂石車與火燒車理由，經法院調查及影片勘驗，並無客觀證據佐證，不足以推翻違規事實。判決駁回其訴訟。

03/02 全台詐欺最新數據

飛日本挺中華隊！地勤一看護照急攔人　他傻眼：差點登不了機
史上第2大！外資重砍台股964億元　台股血洗近1500點失守
盧比歐獲金色「中正劍」！放話「讓蔣介石出場」　外媒曝危險象徵
沈玉琳住加護病房搶命！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝
不甩川普！伊朗全面控制荷莫茲海峽　警告船隻通過恐遇襲
中信集團搶先一步！　表態將砸600億投資「台中超巨蛋」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台東散財童子！神祕男飯店陽台「狂撒百元鈔」　元宵遶境民眾瘋搶

新北女駕駛闖紅燈撞機車！騎士噴引擎蓋翻滾重摔　驚悚瞬間曝

男板橋車站違規抽菸　警盤查赫見55萬現金！詐團收水手栽了

嘉義死亡車禍！現役軍人撞死泰籍男肇逃　落網辯車借朋友被識破

快訊／國賓飯店改建工程意外！工人施工墜樓　搶救無效亡

喪屍猴開BMW輾死行人喊：沒殺人犯意　函文BMW查底盤高度當證據

幫友接國小妹回家！見國中妹睡覺性侵得逞　台南淫男判刑8年

新北「防災士」突破2萬人　侯友宜：打造全民韌性城市

陷「假軍官」情網！拉脫維亞女子攜海洛因闖關　市值逾3千萬

韓國情侶遊台「31歲女旅館內腦髓凹陷」離奇死亡　男友逆轉無罪

相關新聞

乘客未繫安全帶挨罰　駕駛提訴訟吞敗

乘客未繫安全帶挨罰　駕駛提訴訟吞敗

羅姓男子駕車行經國道3號南向關廟路段時，因前座乘客未繫安全帶遭舉發裁罰3,000元。他不服提起行政訴訟，主張乘客其實有繫安全帶，只是衣著與角度影響辨識。不過法院勘驗照片後認定違規屬實，判決駁回。

「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車淪廢鐵

「夾殺」畫面曝！國1路竹段轎車淪廢鐵

國1今晨事故　女駕駛遭撞翻車

國1今晨事故　女駕駛遭撞翻車

快訊／國1北台南永康段「5車追撞」　一度佔用全線道

快訊／國1北台南永康段「5車追撞」　一度佔用全線道

商港鬆綁無人機申請　「偷飛、喝酒操作、競速」最重罰150萬

商港鬆綁無人機申請　「偷飛、喝酒操作、競速」最重罰150萬

國道方向燈交通罰款法院判決違規

