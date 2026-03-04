羽田機場「大票台灣人撞衫」塞爆了！萬人笑：變台北大巨蛋

▲羽田機場擠滿旅客。（圖／翻攝自Threads／dr.agree88）

記者周亭瑋／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）明（5）日將在東京巨蛋點燃戰火，中華隊首戰將與澳洲正面交鋒。隨著賽事進入倒數，大批台灣球迷陸續飛往東京，準備親臨現場為國手們吶喊。財經作家阿格力昨晚也分享羽田機場的驚人情況，不僅入境人潮塞爆，更隨處可見身穿「Team Taiwan」戰袍的熱血台灣人，讓網友興奮直呼，「這是要把東京巨蛋變成台北大巨蛋嗎？」

羽田機場大爆滿！阿格力驚：沒見過入境要排1小時

財經作家阿格力昨晚在Threads發文透露，羽田機場只能以「大爆滿」來形容。他表示，自己飛過羽田十幾次，從沒遇過入境需要排隊一小時的情況。

更讓他驚訝的是，放眼望去台灣人幾乎清一色都是來看經典賽的，因為大家身上不約而同都穿著「TEAM TAIWAN」的應援衣服。

台灣人「制服大撞衫」 網友笑：變成台北大巨蛋

PO文狂吸2萬讚，不少抵達日本的球迷紛紛回報戰況，笑稱現在東京街頭充滿了熟悉的家鄉感，「在羽田機場TAIWAN 帽T大撞衫，真的超猛」、「日本人表示：你們台灣人是規定穿這套才能出境嗎」、「明明出國了，但是沒有出國的感覺」。

而網友們也洗版回應，「台澳戰會不會全部都是台灣人，把東京巨蛋變成台北大巨蛋」、「台灣人去日本根本就是走灶咖」、「去看WBC的台灣人，把廉航機票也搞到快四萬，這就是熱血的精神」、「現在是羽田機場，下一趟目標就是邁阿密了」、「我真的好喜歡台灣瘋起來的樣子」。

▲「龍之子」徐若熙扛下先發重任。（圖／中華隊提供）

首戰即決戰！曾豪駒「全英文」霸氣介紹：贏球拉起氣勢

中華隊總教練曾豪駒於4日出席官方賽前記者會，展現與國際接軌的氣度，一開場便以英文向各國媒體自信介紹，「大家好，我是來自台灣、中華隊的總教練曾豪駒。」

面對即將到來的首場賽事，曾豪駒語氣堅定地直言，「對我們來說，第一場比賽就是決戰。」他強調，首戰對團隊的氣氛與後續氣勢至關重要，必須全力贏下這場球。

除了宣布由王牌徐若熙扛起掛帥先發的重任，盼能發揮最強壓制力，曾豪駒也溫情喊話，期盼球員在背負國人期待的同時，能在這個世界級的大舞台上盡情享受比賽過程。

