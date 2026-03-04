開電玩店能賺錢？店家曝實際狀況　電玩控秒嘆：興趣歸興趣

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友滑YouTube，看到電玩店分享能不能賺錢的影片，看完後直呼，以前都很羨慕開電玩店的人，現在才知道雖然開店金額不大，卻跟一般店家差不多，都是在房租人事庫存打轉，「感覺給自己找麻煩（牙給），興趣歸興趣，工作歸工作」，話題引發討論。

原PO在PTT的C_Chat板發起閒聊「開電玩店：工時長、高壓、可養家糊口」，將影片整理成6個重點，分別是開店最好準備100萬以上，還要有緩衝金；每月支出會卡在房租、人事、庫存，如果能省店租會舒服很多；主機跟遊戲片利潤低得可憐，主要靠周邊跟二手價差撐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

債來，進貨量要做久才抓得準；整體來說不是賺不到錢，但工時長壓力大，收入可能只比上班族略好；最後，如果真的想開店，可以先從網拍、社團開始做。看完他便感嘆「興趣歸興趣，工作歸工作」。

看到貼文後，不少人也認同壓力來源是「店租＋庫存」，也有人提醒網路通路興起後，實體店更難跟大通路競爭；就算偶爾賭到大作，分到的利潤也不多，反而更怕「賭錯雷片」直接變倉庫裝飾，還有人乾脆下結論：如果店面不是自己的，想靠賣遊戲片養家，聽起來就像在抓交替。

另外，也有網友留言，「開店都一樣啦！帳面有賺 賺的錢，都在庫存貨裡面吃不到」、「真開店寧願做吃的，賣剩的還能當愛心餐送人，就是環境髒」、「沒店面被店租壓死，有店面乾脆出租躺著賺，結論：沒愛根本沒理由開實體電玩店」、「現在的實體店（除了吃的or某少數），你不上網路就是慢慢夕陽。」