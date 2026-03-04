國民黨國防特別條例多版本　黨團5日上午開會整合方案拍板

▲傅崐萁。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院國民黨團5日上午將舉行黨團大會，確認軍購特別預算版本；前中廣董事長趙少康今（4日）建議將藍委徐巧芯的8100億版本跟智庫的3500億版本合併，這樣就能兩全其美。國民黨立委羅智強受訪表示，黨團與黨中央持續密切溝通，所有的決定都會透過黨團、黨中央與社會充分溝通後，做出最合宜的決定。

立法院日前經朝野黨團協商，同意行政院版國防特別條例草案及尚未提出的相關特別條例草案，都列入3月6日院會報告事項中，並交外交及國防、財政兩委員會與民眾黨團版國防特別條例草案併案審查，均不提出復議。

立法院程序委員會昨天開會，排定6日至10日的院會議程，經表決，將本次議程草案提報院會處理，而議事日程草案中有包含行政院所提8年新台幣1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案。

有關國民黨版的國防特別條例草案，目前共傳多個方向。趙少康今舉行「軍購特別預算該怎麼審」研討會時建議，國民黨軍購條例，因為藍委徐巧芯提了8100億版本、智庫有個3500億+N的版本，可以合併在一起，匡列8100億，通過3500億， 其他凍結，這樣兩個兼顧，發價書同意再審查，就不會有兩個版本問題。

羅智強表示，有關黨版國防特別條例草案，黨團與黨中央持續密切溝通，明天黨團大會將進一步交換意見；所有決定都會透過黨團、黨中央與社會充分溝通後，做出最合宜的決定。



