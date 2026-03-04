中東戰火未歇　賴清德：全力確保該區域內台灣公民的安全

▲以色列防空系統啟動，攔截伊朗飛彈。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

中東戰火持續延燒，民進黨今（4日）召開中常會，據轉述，會中賴清德表示，國安團隊第一時間已向他簡報最新情勢，並即刻啟動相關應變機制，全力確保該區域內台灣公民的安全。同時，政府也持續與國際盟友及全球夥伴，保持緊密且即時的聯繫，隨時掌握區域局勢的發展。賴清德也呼籲，國人近期避免前往衝突地區的國家，以確保自身的安全，當地國人如有需要，都可聯繫駐外館處。

據轉述，賴清德致詞時表示，針對近來中東局勢的變化，國安團隊已第一時間簡報最新情勢，並即刻啟動相關應變機制，全力確保該區域內台灣公民的安全。同時，政府也持續與國際盟友及全球夥伴，保持緊密且即時的聯繫，隨時掌握區域局勢的發展。

賴清德指出，已指示國安及行政團隊，持續緊盯後續中東勢態的變化，審慎評估對台灣經濟、能源、民生與金融市場、可能帶來的影響，並提早做好各項因應部署，確保整體社會運作無虞。無論國際局勢如何變化，守護國人安全、維持社會穩定，始終是政府最優先的工作。

賴清德表示，根據外交部的回報，目前旅居當地的國人均安，辛苦的外交同仁，也在前天，協助兩名在以色列的國人順利離境。

賴清德提醒國人，近期避免前往衝突地區的國家，以確保自身的安全。我國在以色列、阿聯、巴林、阿曼、科威特、沙烏地阿拉伯等國都有駐館，當地國人如有需要，都可聯繫駐外館處，獲得必要協助。