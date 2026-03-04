國台辦要查劉世芳外甥在中國投資　賴清德：中國對台灣人民無管轄權

▲內政部長劉世芳。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

親中國的香港媒體日前報導稱，內政部長劉世芳的外甥在中國投資謀利；中國國台辦也表示，正在依法依規查處相關問題。據轉述，民進黨今（4日）召開中常會，總統兼任黨主席賴清德表示，中國對台灣人民沒有任何的管轄權。任何形式的跨國鎮壓行為，對台灣而言，均屬無效。

據轉述，賴清德中常會中致詞時表示，中國宣稱要查處劉部長一事，是單方面刻意操弄的認知作戰，其目的在於恐嚇台灣人民、製造寒蟬效應，進而干預台灣的民主治理。

賴清德指出，台灣人民若遭受中國跨國鎮壓的迫害，政府必定會全力保護；而任何配合中國對台灣人民進行跨境鎮壓的國內協力者，均應受到法律制裁。

對於明天即將開打的WBC世界棒球經典賽，賴清德表示，Team Taiwan國家代表隊目前已在日本積極備戰。上週五，在台灣舉行的自辦熱身賽，他與卓榮泰院長、蔡其昌總召、運動部李洋部長、亞洲棒球總會辜仲諒會長，一起前往大巨蛋觀賽，為選手們加油打氣。

賴清德表示，正如世界全壘打王王貞治先生所說，站上球場，就要抱持超越對手的企圖心。他相信，只要Team Taiwan的選手們，能發揮「自信勇敢」的台灣精神，拿出最佳的實力展現自我，必定能打出精彩的比賽，創造佳績。

賴清德指出，希望全台灣的國人，不論是在台灣透過轉播，還是親赴東京觀賽，都能為奮戰的國手們全力應援，展現「台灣尚勇」的氣勢，一起成為選手最堅強的後盾。