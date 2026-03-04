　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國台辦要查劉世芳外甥在中國投資　賴清德：中國對台灣人民無管轄權

▲▼內政部長劉世芳出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部長劉世芳。（圖／記者陳家祥攝）

記者杜冠霖／台北報導

親中國的香港媒體日前報導稱，內政部長劉世芳的外甥在中國投資謀利；中國國台辦也表示，正在依法依規查處相關問題。據轉述，民進黨今（4日）召開中常會，總統兼任黨主席賴清德表示，中國對台灣人民沒有任何的管轄權。任何形式的跨國鎮壓行為，對台灣而言，均屬無效。

據轉述，賴清德中常會中致詞時表示，中國宣稱要查處劉部長一事，是單方面刻意操弄的認知作戰，其目的在於恐嚇台灣人民、製造寒蟬效應，進而干預台灣的民主治理。

賴清德指出，台灣人民若遭受中國跨國鎮壓的迫害，政府必定會全力保護；而任何配合中國對台灣人民進行跨境鎮壓的國內協力者，均應受到法律制裁。

對於明天即將開打的WBC世界棒球經典賽，賴清德表示，Team Taiwan國家代表隊目前已在日本積極備戰。上週五，在台灣舉行的自辦熱身賽，他與卓榮泰院長、蔡其昌總召、運動部李洋部長、亞洲棒球總會辜仲諒會長，一起前往大巨蛋觀賽，為選手們加油打氣。

賴清德表示，正如世界全壘打王王貞治先生所說，站上球場，就要抱持超越對手的企圖心。他相信，只要Team Taiwan的選手們，能發揮「自信勇敢」的台灣精神，拿出最佳的實力展現自我，必定能打出精彩的比賽，創造佳績。

賴清德指出，希望全台灣的國人，不論是在台灣透過轉播，還是親赴東京觀賽，都能為奮戰的國手們全力應援，展現「台灣尚勇」的氣勢，一起成為選手最堅強的後盾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
飛日本挺中華隊！地勤一看護照急攔人　他傻眼：差點登不了機
史上第2大！外資重砍台股964億元　台股血洗近1500點失守
盧比歐獲金色「中正劍」！放話「讓蔣介石出場」　外媒曝危險象徵
沈玉琳住加護病房搶命！認曾「面對死亡」交代遺產　驚人醫藥費曝
不甩川普！伊朗全面控制荷莫茲海峽　警告船隻通過恐遇襲
中信集團搶先一步！　表態將砸600億投資「台中超巨蛋」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中東戰火延燒！　綠委登外媒示警印太安全：台灣須預先擴充彈藥儲備

訪日瘋WBC！郭國文談石川情　王義川驚揭與國土交通副大臣排球奇緣

高雄市議員初選2區結果曝！陳其邁子弟兵出線　1級戰區今晚決勝負

「斬首賴清德是中共選項之一！」　藍營退將：成功機率比較高

下周訪美！盧秀燕邀產業界大老談關稅　轟中央別只靠喊話

美喊「讓蔣介石出場」　鍾佳濱曝背後意涵：給親中派最後的警告

楊鎮浯稱2026絕不缺席　陳玉珍：金門選舉最大對手是我自己

鄭麗文投書期刊喊九二共識、台灣不必選邊站　綠批：配合中共話術

藍委竟沒看過黨版軍購！趙少康轟鄭麗文　國民黨：定案還沒出來

竹縣藍初選開撕！遭陳見賢告誹謗　徐欣瑩邀辯論：讓真相攤在陽光下

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

中東戰火延燒！　綠委登外媒示警印太安全：台灣須預先擴充彈藥儲備

訪日瘋WBC！郭國文談石川情　王義川驚揭與國土交通副大臣排球奇緣

高雄市議員初選2區結果曝！陳其邁子弟兵出線　1級戰區今晚決勝負

「斬首賴清德是中共選項之一！」　藍營退將：成功機率比較高

下周訪美！盧秀燕邀產業界大老談關稅　轟中央別只靠喊話

美喊「讓蔣介石出場」　鍾佳濱曝背後意涵：給親中派最後的警告

楊鎮浯稱2026絕不缺席　陳玉珍：金門選舉最大對手是我自己

鄭麗文投書期刊喊九二共識、台灣不必選邊站　綠批：配合中共話術

藍委竟沒看過黨版軍購！趙少康轟鄭麗文　國民黨：定案還沒出來

竹縣藍初選開撕！遭陳見賢告誹謗　徐欣瑩邀辯論：讓真相攤在陽光下

iPhone 17e預購　電商祭刷卡回饋、舊機折抵方案搶攻換機潮

科技業賺飽飽「新竹房價卻跌了」！網分析2原因：傻了才當盤子

靠AI演算為核心的半導體檢測新兵報到　倍利科預計3月底掛牌上市

中東戰火延燒！　綠委登外媒示警印太安全：台灣須預先擴充彈藥儲備

大巨蛋推《壘上有人》棒球漫畫特展　隱藏亮點串聯台灣棒球記憶

突遭朴春指控染毒＋陷害　Dara黑底白字發文...向她喊話了！

國泰班機起飛半小時突失壓　氧氣罩未落下...乘客曝：想嘔吐的感覺

訪日瘋WBC！郭國文談石川情　王義川驚揭與國土交通副大臣排球奇緣

高雄市議員初選2區結果曝！陳其邁子弟兵出線　1級戰區今晚決勝負

南亞科看旺DRAM市況！　總座李培瑛：供不應求延續到明年上半年

【被盯到發毛】遠看像真人回頭…近看才發現是超逼真抱枕XD

政治熱門新聞

快訊／王定宇捲「E級名媛」桃色風波　賴清德中常會撂重話

趙少康轟鄭麗文不像話　徐巧芯爆沒看過黨版軍購條例

對謝衣鳯袂爽　謝典霖：父親決定不參與彰化縣長這局

藍白不再封殺！　政院版1.25兆國防特別條例週五院會付委

鄭麗文投書稱台灣不必選邊站　學者轟扯爆了：根本中共在台代言人

曝「不撤僑」原因　外交官員：已展開國際護僑行動

張峻、魏嘉賢都參戰　游淑貞：要保住花蓮藍天

「美軍攻伊朗可能不了了之」　吳斯懷：導彈量不足

被問劉怡萱漂亮嗎？　謝典霖：不是我的菜

童仲彥痛批王定宇「不認錯也不敢認愛」　爆曾為挺他得罪賴清德往事

內政部：李貞秀去年3月才交註銷大陸戶籍證明　3單位可提當選無效之訴

周玉蔻痛批噁心：綠營下屆選舉掃王定宇出門　做不到遠離女色就滾蛋

謝長廷自爆曾找柯文哲、黃國昌談軍購　駁為柯喊冤被賴清德叫去問話

謝典林驚爆「家族反對」　謝衣鳯強硬：爭取提名

更多熱門

相關新聞

黑熊學院「戰爭想成天災就好」　Cheap開酸

黑熊學院「戰爭想成天災就好」　Cheap開酸

以色列近日因安全情勢升高，全國多地停班停課。百萬網紅Cheap在臉書發文，以「#台灣の民主韌性」為題反諷，對比以色列面對距離1000公里、海空軍幾乎被削弱的伊朗仍高度戒備，但台灣面對距離僅130公里、軍力世界前三的中國，「只要老闆沒傳LINE說放假，我們就頂著飛彈騎機車上班。」

陸AI大模型突破1500個居全球第一 用戶逾6億人...普及率42.8％

陸AI大模型突破1500個居全球第一 用戶逾6億人...普及率42.8％

竹市WBC直播派對　副市長林琨瀚送限量簽名球

竹市WBC直播派對　副市長林琨瀚送限量簽名球

中東戰火未歇　賴清德：全力確保該區域內台灣公民的安全

中東戰火未歇　賴清德：全力確保該區域內台灣公民的安全

蔡其昌曝李灝宇最新狀況

蔡其昌曝李灝宇最新狀況

關鍵字：

賴清德中國台灣民主2026WBC劉世芳內政部

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面