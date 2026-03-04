校園每萬人有12人遭性騷！性平三法修法滿2年　民團揭實務三大困境

▲民進黨立委范雲。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

性平三法修法上路將滿兩年，勵馨基金會今（4日）召開記者會指出，案量上升反映社會對性騷擾零容忍的期待，但實務現場仍存在三大共通性問題，「案件急增，人力與專業支持不足」、「三法界定與適用範圍交錯，實務操作仍混淆」、「制度與法規仍有不足，需持續修法精進」。民進黨立委范雲表示，主管機關勞動部、衛福部、教育部應根據實務狀況，檢視現行法規是否有需要調整的地方。

性平三法自2024年3月8日修法上路即將屆滿兩年，制度改革確實帶動申訴意識提升，但法律條文與第一線實務之間的落差，也逐漸浮現。勵馨基金會今（4日）偕同婦女救援基金會與性別平等學生倡議連線召開記者會，從校園、職場與社會三大場域提出實務觀察與修法建議，並邀請民進黨立委范雲等出席回應，期盼推動後續制度精進與修法檢討。

勵馨基金會執行長王玥好表示，性平三法自2024年3月8日正式施行後，整體申訴量明顯增加。一般性騷擾申訴案件由2023年的2650件增至2024年的3839件，成長約45%；校園性騷擾調查屬實案件由4863件增至5241件，平均每萬名學生約有12人遭遇性騷擾；職場性騷擾專章2024年上路後，當年即有1577件申訴紀錄。

然而，這些數字仍可能只是冰山一角。王玥好指出，許多被害人因恐懼、不信任制度或不清楚申訴管道，未能進入正式程序，實際發生情形恐遠高於統計。根據勵馨基金會服務統計，求助原因主要集中在資源尋求（47.4%）、法律諮詢（36.8%）與程序諮詢（33.3%），顯示當事人最迫切的需求，不僅是申訴管道本身，更需要清楚可及的程序說明與穩定專業的支持系統。

王玥好認為，修法上路兩年，案量上升反映社會對性騷擾零容忍的期待，但實務現場仍存在三大共通性問題。第一，案件急增，人力與專業支持不足。案件快速增加，行政與調查人員負荷沉重。在人力未擴充、專業訓練與必要支持系統不足的情況下，案件處理品質難以穩定，當事人等待時間拉長，程序友善度也受到影響。

第二，三法界定與適用範圍交錯，實務操作仍混淆。法規樣態高度重疊、判定基準艱澀，加上職場權力不對等與權責機關分工不明，容易出現推諉或延誤，使被害人反覆確認法源與窗口，提高進入制度的門檻。

第三，制度與法規仍有不足，需持續修法精進。部分法條要件過於限縮，跨場域或境外案件的認定標準仍待處理，加上中央與地方資源配置差異。當制度設計未能全面回應現實情境，即使完成修法，保障仍可能停留在形式上。

王玥好強調，制度改革不能只停留在法條修正，必須同步落實人力配置、專業培訓與創傷知情支持，才能真正保護被害人，避免制度本身成為新的傷害來源。

范雲表示，感謝團體在法律通過的兩週年，檢視法律上路後還需要調整的地方，支持大家所提出的訴求。范雲以境外性騷擾為例，先前接過民眾參加旅行團出國被領隊性騷擾，卻被台北市以「性騷擾是屬地原則」為由，拒絕申訴。

范雲指出，根據衛福部的解釋「性騷擾行為雖發生於國外，惟事件發生後，若不當影響被害人正常生活進行之結果於本國發生」，地方政府就應該要依據性騷擾防治法辦理。這樣的細節，民眾或地方政府，都可能不知情，因此她支持應該把跨國勤務納入雇主責任範圍，制定處理指引。

除了境外性騷擾的案例，范雲指出，還有其他三法間的適用問題和細節，都是這兩年之遇到各種案例才發現，即便主管機關有解釋或發函釋，也不一定大家都知道。因此她呼籲主管機關勞動部、衛福部、教育部應解釋法制化，同時依據實務狀況，檢視現行法規需要調整之處；並且公布三法修法後的性別統計，以性工法為例，性別、樣態、懲處方式，行業類別等，以對整體圖像有更完整的掌握。

最後，范雲表示，兩年前許下「接住被害人」的承諾；兩年後要用實務經驗填補法規縫隙。不只要有法可管，更要讓法好用、讓地方會用，把這張網織的更密，不要遺漏任何一個人。