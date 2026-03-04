鄭麗文要3女將交亮麗成績單　國民黨通過雲林、花蓮、金門提名

▲國民黨主席鄭麗文宣布雲林縣長、金門縣長、花蓮縣長候選人。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

備戰2026九合一選舉，國民黨中常會今（4日）通過第二波提名縣市，包括立委張嘉郡參選雲林縣長、吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長，以及立委陳玉珍參選金門縣長。國民黨黨主席鄭麗文表示，國民黨農曆年後馬上就戰鬥位置，推出三位女戰將全面迎戰，務必要在年底選戰交出更亮麗的成績單。

鄭麗文致詞時大讚國民黨縣市長戰力爆表、鬥志高昂。國民黨過去縣市有優異成績，大大仰賴倚靠國民黨女力，包括花蓮、台東，台中、彰化、南投、嘉義，都交出非常傲人的成績單，奠定藍色執政、品質保證的招牌，希望維持優良傳統，對國民黨支持愛護。

鄭麗文表示，東台灣非常辛苦，現任吉安鄉長游淑貞展現女性特有的韌性、堅持與柔軟，20年基層服務一步一腳印，最接地氣，最溫暖，「西海岸有盧媽媽，東海岸有游媽媽」，盼未來充滿挑戰的選戰，游淑貞能守住花蓮一方淨土，為花蓮打造更好的明天。

鄭麗文談起張嘉郡則說，雲林曾是台灣最大農業縣，張嘉郡在前縣長張榮味與縣長張麗善手中，延續雲林翻轉，前瞻布局，為雲林爭取到各方建設與產業，展現跟以往不同的風貌自信。鄭麗文更稱，張嘉郡有如同化骨綿掌的影響力，論體力、耐力勤跑基層，張嘉郡比誰都認真，是可以獨掌乾坤的女將。

提到陳玉珍時，鄭麗文誇讚陳「一女當關萬夫莫敵」，是真正的女戰神，從戰地金門出身，屢屢打破、顛覆民進黨邏輯，不僅戰力爆表，論述能力也超強，民進黨都辯不過她，除了感謝陳玉珍國會戰神的形象，回到家鄉更積極爭取金門權益，希望陳玉珍接下棒子，讓金門成為和平新標竿。