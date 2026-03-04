　
地方 地方焦點

屏東新園國中男、女排同時挺進JHVL全國決賽

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園國中男子及女子排球隊雙雙晉級114學年度國民中學甲級排球聯賽（JHVL）決賽，將於3月6日至3月8日於雲林縣立體育館盛大舉行，今（4）日屏東縣政府在縣府大禮堂舉行授旗典禮，由縣長周春米授旗並致贈加菜金，為即將出征全國賽的選手加油打氣。典禮簡單隆重，球員們齊聲喊出隊呼，精神抖擻、信心十足，由新園國中校長揮動大旗象徵出征，現場士氣高昂。

縣長周春米表示，新園國中男、女排同時晉級全國甲級排球聯賽決賽非常不容易，全國男、女生組各只有6支隊伍能進入決賽，新園國中能雙雙入選，讓人感到相當驕傲與感動。周縣長說，排球一直是屏東長期深耕的重要體育項目，新園國中在其中扮演關鍵角色，女排過去已累積優異成績，男排近年也持續突破，今年男女排同時闖進6強決賽，更顯得格外難得，期勉選手們在決賽舞台上發揮平日訓練成果，全力拚戰、勇敢追夢，為屏東爭取佳績。

周縣長說，為了讓選手能安心訓練、全力備戰，縣府持續加強新園國中排球隊宿舍住宿管理與營養補給，同時也感謝泰安食品股份有限公司，連續四個月提供肉品營養補給，為選手補充體力，幫助球員在訓練與比賽中保持最佳狀態。此外，企業與民間團體也透過體育發展基金支持排球隊訓練，共同為基層體育培育人才。

新園國中校長陳英邦表示，感謝縣府長期對學校及排球團隊的支持，為了備戰決賽，選手與教練團充分利用課餘與假期時間加強訓練，希望在全國決賽舞台展現平日努力的成果，為自己與屏東爭取最大榮耀。目前新園國中男排隊員約30人、女排約20人，以九年級選手為主要戰力，其中男排已連續兩年晉級甲組決賽，女排更是連續六年闖進決賽，實力穩定。

縣府體育發展中心表示，為支持新園國中穩定推動排球運動，屏東縣政府持續挹注相關資源，除頒發113學年度女子排球聯賽第3名獎助金20萬元，並補助住宿管理員人力外，今年新園國中由縣府媒合寶佳基金會贊助獎助金100萬元；臺灣集中保管結算所挹注20萬元。另外泰安食品股份有限公司特別提供肉品食材，讓學生補充營養，共同協助學校完善訓練與競賽條件，期望更多選手在賽場上發光發熱，為屏東體育再添榮耀。

關鍵字：

屏東新園國中排球甲級聯賽決賽

