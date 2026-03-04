美彈藥庫存驚傳吃緊！伊朗飛彈消耗量「超越援烏」　白宮急召軍火商

▲美國海軍在航母福特號上搬運彈藥，以支援「史詩狂怒行動」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊、擊斃最高領袖哈米尼後，至今仍持續破壞軍事目標，然而戰事快速進展卻引發軍火庫存壓力。對此，儘管美國總統川普強調彈藥「幾乎無限供應」，但外媒披露，白宮預計6日召集主要軍火商，討論加快武器生產，同時籌編約500億美元補充預算，凸顯華府填補武器庫存的急迫性。

根據《路透社》獨家報導，川普政府計劃於當地時間6日在白宮會見多家美國大型國防承包商高層，討論如何「加速軍備產能的提升」。對此，有5名知情人士透露，包括洛克希德•馬丁、RTX（雷神母公司）等關鍵軍火供應商均受邀出席。由於會議屬閉門性質，相關人士均以匿名方式說明情況。

報導指出，這場會議凸顯華府對於補強軍火庫存的焦慮。自從2022年俄羅斯入侵烏克蘭、以色列在加薩展開軍事行動以來，美國已提撥數十億美元武器支援盟友，庫存持續下降。而此次對伊朗的軍事打擊，更動用大量遠程飛彈，其消耗規模甚至超過過去提供給基輔的數量。

美軍2月28日對伊朗發動攻勢時，動用了戰斧巡弋飛彈、F-35匿蹤戰機及低成本單程攻擊無人機。戰斧飛彈製造商雷神已與五角大廈達成新協議，未來年產量目標提升至1000枚。依照五角大廈規劃，2026年預計採購57枚戰斧飛彈，平均單價約130萬美元。

▲2月28日，美軍飛彈驅逐艦「邱吉爾號」（DDG 81）發射戰斧陸攻飛彈（TLAM）。（圖／達志影像／美聯社）

然而，川普2日才在自家社群平台Truth Social發文，宣稱美國軍火「幾乎無限供應」，僅靠現有庫存就能永遠打仗、且非常成功。然而，如今白宮緊急召開軍工高層會議，與其公開說法形成明顯對比。

此外，美國國防部副部長費因伯格（Steve Feinberg）正主導一項約500億美元的補充預算案，最快可能於6日公布。知情人士指出，新資金將用於補充近期在中東等地軍事行動中消耗的武器，實際金額仍可能調整。

川普政府同時加大對軍工企業的壓力，要求優先生產而非回饋股東。川普今年1月簽署行政命令，要求查明在履約表現不佳卻持續分紅的承包商。五角大廈預計公布「表現不佳名單」，企業須在15天內提交董事會核准的改善計畫，若成效不足，恐面臨終止合約等處分。