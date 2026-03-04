　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美彈藥庫存驚傳吃緊！伊朗飛彈消耗量「超越援烏」　白宮急召軍火商

▲▼美國海軍在航母福特號上搬運彈藥，以支援「史詩狂怒行動」。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍在航母福特號上搬運彈藥，以支援「史詩狂怒行動」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊、擊斃最高領袖哈米尼後，至今仍持續破壞軍事目標，然而戰事快速進展卻引發軍火庫存壓力。對此，儘管美國總統川普強調彈藥「幾乎無限供應」，但外媒披露，白宮預計6日召集主要軍火商，討論加快武器生產，同時籌編約500億美元補充預算，凸顯華府填補武器庫存的急迫性。

根據《路透社》獨家報導，川普政府計劃於當地時間6日在白宮會見多家美國大型國防承包商高層，討論如何「加速軍備產能的提升」。對此，有5名知情人士透露，包括洛克希德•馬丁、RTX（雷神母公司）等關鍵軍火供應商均受邀出席。由於會議屬閉門性質，相關人士均以匿名方式說明情況。

報導指出，這場會議凸顯華府對於補強軍火庫存的焦慮。自從2022年俄羅斯入侵烏克蘭、以色列在加薩展開軍事行動以來，美國已提撥數十億美元武器支援盟友，庫存持續下降。而此次對伊朗的軍事打擊，更動用大量遠程飛彈，其消耗規模甚至超過過去提供給基輔的數量。

美軍2月28日對伊朗發動攻勢時，動用了戰斧巡弋飛彈、F-35匿蹤戰機及低成本單程攻擊無人機。戰斧飛彈製造商雷神已與五角大廈達成新協議，未來年產量目標提升至1000枚。依照五角大廈規劃，2026年預計採購57枚戰斧飛彈，平均單價約130萬美元。

▲▼2月28日，美軍飛彈驅逐艦「邱吉爾號」（DDG 81）發射戰斧陸攻飛彈（TLAM）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2月28日，美軍飛彈驅逐艦「邱吉爾號」（DDG 81）發射戰斧陸攻飛彈（TLAM）。（圖／達志影像／美聯社）

然而，川普2日才在自家社群平台Truth Social發文，宣稱美國軍火「幾乎無限供應」，僅靠現有庫存就能永遠打仗、且非常成功。然而，如今白宮緊急召開軍工高層會議，與其公開說法形成明顯對比。

此外，美國國防部副部長費因伯格（Steve Feinberg）正主導一項約500億美元的補充預算案，最快可能於6日公布。知情人士指出，新資金將用於補充近期在中東等地軍事行動中消耗的武器，實際金額仍可能調整。

川普政府同時加大對軍工企業的壓力，要求優先生產而非回饋股東。川普今年1月簽署行政命令，要求查明在履約表現不佳卻持續分紅的承包商。五角大廈預計公布「表現不佳名單」，企業須在15天內提交董事會核准的改善計畫，若成效不足，恐面臨終止合約等處分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 4127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
朴春控Dara吸毒「真相曝光」！　文章秒刪除
花蓮三腳督！張峻、魏嘉賢都參戰　藍營確定提名游淑貞
快訊／李灝宇最新狀況曝　已安排MRI檢查
快訊／國賓大飯店改建工程意外！4F墜落無呼吸心跳
獨／白天炸到黑夜！台人困卡達「外交部回應」心寒了　組自救會逃
快訊／王定宇「E級名媛」風波　賴清德撂重話
秘書一家3口人間蒸發！離職申請書曝光　父親已報案
297刀殺房東！死者兒女淚控「砍成肉泥」...兇嫌竟閉目揉腳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美彈藥庫存驚傳吃緊！伊朗飛彈消耗量「超越援烏」　白宮急召軍火商

日本東京高院裁定「支持解散」前統一教會　即刻生效！將清算資產

中東戰火誰贏？彈藥庫深度是關鍵　伊朗消耗戰對抗

比以色列慘！　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

女護士主動開約「多次床戰男病患」　被抓包竟誣告遭性侵

中東最新戰況！美軍打擊2000目標　伊朗17船艦沉沒

敘利亞「增派數千兵力」至邊境地區　黎巴嫩憂恐遭入侵

日本、南韓加速安排「撤離中東」　撤僑面臨空襲、齋戒月挑戰

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動　30秒畫面曝光

遛狗發現行李箱！男拉開「驚見一顆頭」　2少女遭棄屍公園

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

伊朗揚言封鎖「荷莫茲海峽」恐惹毛中國！　全球20%石油運輸陷危機

所長霸凌

根治你的投資「懼高症」！平衡型基金破除市場三高困局｜雲端好富友 基富通市場觀察室

黃國昌列被告！遭檢舉變造京華城案偵訊錄音　現身北檢應訊

狗狗精準射橡皮筋「一擊必中」　網驚呆：唸過體育碩士班？

美彈藥庫存驚傳吃緊！伊朗飛彈消耗量「超越援烏」　白宮急召軍火商

日本東京高院裁定「支持解散」前統一教會　即刻生效！將清算資產

中東戰火誰贏？彈藥庫深度是關鍵　伊朗消耗戰對抗

比以色列慘！　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

女護士主動開約「多次床戰男病患」　被抓包竟誣告遭性侵

中東最新戰況！美軍打擊2000目標　伊朗17船艦沉沒

敘利亞「增派數千兵力」至邊境地區　黎巴嫩憂恐遭入侵

日本、南韓加速安排「撤離中東」　撤僑面臨空襲、齋戒月挑戰

美特種部隊出動！聯手厄瓜多展開軍事行動　30秒畫面曝光

遛狗發現行李箱！男拉開「驚見一顆頭」　2少女遭棄屍公園

短髮老婆正爆！　蕭煌奇新婚甜喊「很幸福」揭當爸進度

采子消失5年露面！承受「摯愛離世」打擊　曝感情現況：一直在反思

SUBWAY推全新墨西哥手撕豬潛艇堡　必勝客手工薄比薩加量回歸

散裝航運淡季不淡、慧洋自結2月賺0.31元　船隊汰舊換新力道

國台辦要查劉世芳外甥在中國投資　賴清德：中國對台灣人民無管轄權

重現聯合國HeForShe運動！　范雲號召各界男性領袖共同推動平權

被爆換武僧心臟、喝小孩血！　李連杰笑噴：怎麼不說我換「華為心、小米腎」？

國道變換車道未打方向燈遭罰　駕駛稱「惡意舉發」提告吞敗

陸AI大模型突破1500個居全球第一　用戶逾6億人...普及率42.8％

醫警告「睡眠呼吸中止症」恐引心梗、中風　6大高危險群當心

【全家都憋不住啦】兒子被罰站「突炸2聲響屁」爸媽一旁憋笑

國際熱門新聞

伊朗新任最高領袖出爐！　哈米尼之子繼續挑戰美國

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

友軍誤射！美3架F15墜毀　飛行員獲救畫面曝

伊朗17船艦沉沒　最新戰況曝

空襲伊朗理由變了　盧比歐、川普紛改口

冷戰術語解凍　盧比歐突喊「讓蔣介石出場」

巧合？龍婆預言「2026春季東方點火」爆三戰

伊朗想談判？川普嗆：太遲了

戰火燒全球　黃金竟被拋售跌4％

殉職美軍身分曝光　最年輕僅20歲

卡達：伊朗彈道飛彈擊中美軍中東最大基地

哈米尼遭斬首震撼北京　紐時：川習會恐取消

美股3月恐迎「黑天鵝」！　華爾街揭血洗後反彈時機

伊朗高官躲過刺殺　網傳最大內鬼曝光

更多熱門

相關新聞

2026兩會／美伊衝突持續　陸暗嗆美：不能在世界上「我行我素」

2026兩會／美伊衝突持續　陸暗嗆美：不能在世界上「我行我素」

美以與伊朗發生衝突進入第五天，正逢大陸全國兩會即將召開之際。大陸全國人大強調，伊朗國家主權、安全和領土完整應該得到尊重，並在未直接點名美國之下說：「任何國家都沒有控制國際事務、主宰他國命運」，「更不能在世界上我行我素」。

中東戰火誰能打贏？　彈藥庫深度是關鍵

中東戰火誰能打贏？　彈藥庫深度是關鍵

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

比以色列慘　這國遭伊朗「狂炸800次」怒了

滯留中東怎自保？　外交部公布最新各國撤離建議與協助措施

滯留中東怎自保？　外交部公布最新各國撤離建議與協助措施

2026兩會／談中美交往　陸人大：中方有原則底線　堅決捍衛主權安全

2026兩會／談中美交往　陸人大：中方有原則底線　堅決捍衛主權安全

關鍵字：

北美要聞美伊開戰國際軍武川普白宮美軍以色列伊朗軍火

讀者迴響

熱門新聞

許維恩確診乳癌「已切除雙乳」爸媽被蒙鼓裡

即／派出所長「吮指驗車」挨轟霸凌！　今遭拔官調職了

許維恩罹乳癌　醫示警「胸部12徵兆」別拖了

孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

李灝宇可能退賽？張政禹火速趕來東京

宜蘭縣議會秘書黃毓恒驚傳「全家蒸發」　曠職多日突遞辭呈

1.35億標「馬王」秒轉賣？　車商：我們真的沒在怕

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

郭台銘寵妻！豪送曾馨瑩2500張鴻海　市值5.73億

「恐龍女孩」綺綺18歲生日　台大醫：她真的回來了

大貨車國道推撞夾殺業務！物流公司黑歷史被挖

別再用棉花棒挖！「洋蔥巨屎」塞爆他耳道　醫夾出驚呆

最美小三迷倒童仲彥「邱主任」現況曝

蔡瑞雪爆當小三「人夫KOL是GQ編輯長」！

更多

最夯影音

更多
王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底

王定宇驚爆奪愛爾麗總裁小三全被拍　常如山見遺留物氣炸　E級「台南一枝花」劉怡萱黑歷史起底
蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

蔡鐘協告白李聖經：可以喜歡妳嗎？　《在你燦爛的季節》燦爛CP雙向救贖

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

「吮指驗車」挨轟霸凌！基隆所長喊冤　凌晨獨自洗車畫面曝光

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

不只被控變造偵訊錄音！　黃國昌「賴清德12貪腐護法」也挨告

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

老屋賣新房價？交屋潮撿漏？別傻了！法拍小哥：這款房買下去就是幫人接盤！｜地產詹哥老實說完整版 EP299

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面