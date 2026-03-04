獨／台人困卡達「包車衝沙國」搶到機票了　總花費曝光！

記者周亭瑋／採訪報導

中東戰火全面引爆，導致鄰近多國空域關閉。原本到非洲登山的吳先生，在轉機返台的途中遇到戰事，受困卡達杜哈多日，眼看不少他國旅客陸續撤離，他們也決定自費包車，並計畫於今日下午逃往沙烏地阿拉伯，展開跨國大撤離。

▲吳先生一行人已談妥包車，欲前往沙國。（圖／吳先生授權提供）

杜哈爆炸聲不斷！多國旅客困飯店「手機全警報」

吳先生向《ETtoday新聞雲》記者表示，二月中旬他與朋友前往非洲登山，回程轉機至卡達杜哈時，正巧碰上戰火，由於卡達機場全面關閉，一行人被迫滯留。

他心有餘悸地描述，當地從白天到深夜爆炸聲不斷，防空警報頻傳，手機幾乎被國家級警報訊息洗版，所有人也被困在飯店內，無法外出。

歐美、陸客早跑光！台人自費8千元「包車衝沙國」

眼見情勢越發險峻，吳先生觀察到，飯店內其他國籍的旅客，如歐美人士與中國人，早在前幾天就已果斷聯繫包車撤離，「我們昨晚洽談四家旅行社和包車業者，1人的行情約美金250-300元，後來談妥1人美金260元（台幣約8258元），包車前往沙國的機場，今日下午出發。」

3萬買回家路！搶到沙國飛馬尼拉機票：只想快回台

吳先生也透露，他們有成功搶到從沙國飛往馬尼拉的單程機票，每張票價約台幣2萬多元，儘管路途遙遠且充滿變數，「只想盡快回到台灣。」

目前吳先生一行人正等待包車，盼能順利跨越邊境，透過馬尼拉中轉平安回到台灣。而這趟回家路，包車費加上機票，一共花費約3萬元。

